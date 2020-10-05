Выхода нет: жители Ярославской области ежедневно лазают под поездами

Переход есть, зеленый свет горит, поезда стоят... ФОТО: Светлана Рыжикова

Ежедневно жители поселка Пречистое Первомайского района рискуют своей жизнью, но иного выхода у них нет. Вагоны поездов встают так, что перегораживают переход, обойти их невозможно, вот и приходится «нырять» под составы, гадая, повезет на этот раз или поезд тронется и все…

- Таким образом людям, проживающим на улицах, расположенных за железнодорожной линией, приходится пробираться домой, в школу, на работу, в больницу. Это безобразие длится уже долгие годы, - рассказывает Светлана Рыжикова.

Этого перехода местные жители добивались долго. По решению суда его оборудовали, поставили пандус, светофор, но толку - ноль. Люди как лазали под вагонами, так и продолжают лазать.

Чтобы добиться своего законного права на безопасные путь, пречистенцы обратились к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Он подключил к делу транспортную прокуратуру, а так в свою очередь пошла в суд с иском к РЖД.

- Решением Первомайского районного суда ОАО «РЖД» обязано обеспечить гражданам беспрепятственный и безопасный переход через железнодорожные пути станции Пречистое Северной железной дороги по санкционированному регулируемому пешеходному переходу, расположенному на 387 километре ПК четвертая станция, - говорится в ответе на обращение Светланы Рыжиковой к уполномоченному.

Суд определил часы, в которые переход через железнодорожные пути должен быть свободен: с 7 до 9 утра, с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00. Для выполнения решения суда установлен срок четыре месяца, то есть, в конце октября в отведенные временные промежутки местные жители смогут беспрепятственно смогут ходить по своим делам. Правда, в это светлое будущее пречистенцы верят с трудом.

- Такая дорога является опасной для жизни. Но иного выхода у людей нет. Местные власти как-то вяло участвуют в решении проблемы. Это стало головной болью лишь для жителей тех улиц. И, наверное, только чья-то отрезанная голова или нога заставят хоть как-то побеспокоиться о жизни и здоровье пречистенцев, - пишет Светлана.