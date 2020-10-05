Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 октября 2020 года: умерла 65-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8874 (+54)

Всего выздоровлений: 8218 (0)

Умер: 47 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области вновь зафиксирована смерть от коронавиурса. По официальной статистике, 47-ой жертвой COVID-19 стала 65-летняя женщина. Выздоровлений за сутки – 0, а вот заболевших стало на 54 человека больше.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных больных сейчас находится 788 пациентов: у 244 инфекция подтверждена, у 564 – типичная клиника болезни. На карантине после контакта с заболевшими – 2143 ярославца.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4327;

Рыбинск – 1343;

Ростовский МР - 482;

Тутаевский МР - 418;

г.о. Переславль - 404;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 284;

Рыбинский МР - 227;

Борисоглебский МР - 183;

Угличский МР - 160;

Пошехонский МР - 154;

Некрасовский МР - 153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 70;

Мышкинский МР - 48;

Брейтовский МР - 30;

Первомайский МР - 26;

Любимский МР - 15.