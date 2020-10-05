Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 октября 2020 года: умерла 65-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8874 (+54)
Всего выздоровлений: 8218 (0)
Умер: 47 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области вновь зафиксирована смерть от коронавиурса. По официальной статистике, 47-ой жертвой COVID-19 стала 65-летняя женщина. Выздоровлений за сутки – 0, а вот заболевших стало на 54 человека больше.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных больных сейчас находится 788 пациентов: у 244 инфекция подтверждена, у 564 – типичная клиника болезни. На карантине после контакта с заболевшими – 2143 ярославца.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4327;
Рыбинск – 1343;
Ростовский МР - 482;
Тутаевский МР - 418;
г.о. Переславль - 404;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 284;
Рыбинский МР - 227;
Борисоглебский МР - 183;
Угличский МР - 160;
Пошехонский МР - 154;
Некрасовский МР - 153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 70;
Мышкинский МР - 48;
Брейтовский МР - 30;
Первомайский МР - 26;
Любимский МР - 15.