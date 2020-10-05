В Ярославле 6 октября откроют Тутаевское шоссе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завтра, 6 октября, откроют для проезда участок между улицами Урицкого и Панина на Тутаевском шоссе. Капитальный ремонт, который длился здесь с весны, наконец-то закончен, сообщили в мэрии города.

По своей прежней схеме движения и обычному расписанию начнут ездить автобусы. Это касается маршрутов №4т «Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал», №6 «ЯШЗ – НЗКИ», №10 «15 МКР – НЗКИ», №23 «Областная больница – 15 МКР», №47 «Улица Доронина – Больница №9» и №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж».

Капитальный ремонт Тутаевского шоссе идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт был на два года, заканчивается он в октябре этого года.