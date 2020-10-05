Кораблик под франко-русским флагом

Фото из архива школы

- Лидия Вячеславовна, вы начали свой первый учебный год в качестве директора. А когда-то и сами закончили эту школу…

- Огромную работу по развитию школы проделала моя предшественница и наставница Наталия Владимировна Галочкина, работавшая директором с 2002 года. По ее инициативе были созданы школьный музей, cовет старшеклассников, фонд содействия развитию школы, заработал управляющий совет. Школа преобразилась: появился современный медицинский кабинет, техническое оснащение кабинетов стало соответствовать требованиям новых стандартов. Интерактивные доски, проекторы, моноблоки, веб-камеры появились в каждом кабинете. Похорошела пришкольная территория. За годы работы Наталии Владимировны 18 выпускников школы вернулись работать в родные стены в качестве учителей, это четверть педагогического коллектива! Теплая, доверительная атмосфера взаимодействия всех участников образовательного процесса, так умело созданная Наталией Владимировной, привлекает все больше новых учеников, многие из них - дети наших выпускников.

Этим летом наша школа вошла в пятерку школ города с наибольшим количеством 100-балльных результатов ЕГЭ. Трое воспитанников В.К. Дерябиной получили максимальное количество баллов по русскому языку. 100 баллов по истории получила ученица Е.В. Серовой. Учитель французского языка профильной группы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.Ю. Стужина подготовила двух своих учениц к сдаче ЕГЭ по французскому языку на высший балл. Светлана Пикула получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам, стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, победителем олимпиады «Учитель школы будущего», призером научно-практической конференции «Открытие», отмечена почетным знаком губернатора «За особые успехи в учении», как и еще двое наших выпускников - А. Кудрявцева и Д. Панюшкин.

- Чтобы успешно окончить школу, нужно хорошо в ней учиться год за годом…

- В течение всего учебного года наши воспитанники всех возрастов радовали нас своими достижениями.

Интеллектуальные победы учащиеся одерживали в различных олимпиадах, в том числе «Евразийской лингвистической олимпиаде», математических турнирах, лингвистических боях, международном конкурсе иностранных языков «Я-Лингвист», кейс-чемпионатах, дебатах, хакатонах и других командных играх, показывая прочные знания предметов, свою эрудицию и начитанность. Это и международный интернет-проект «Диалог культур - 2020», и кейс-чемпионат «Взгляни иначе», всероссийский конкурс «Большая перемена», лагерь «Бизнес-интенсив». У ребят есть хороший руководитель - учитель начальных классов Е.А. Бурмистрова.

Для нас стало традицией участие в ежегодном конкурсе краеведческих работ «Отечество». Ученик 9 «б» класса Даниил Тихомиров в прошлом учебном году стал победителем. Мы гордимся блестящей победой девятиклассницы Ирины Хоревой в областном конкурсе «Ученик года», кроме того, она стала призером всероссийского конкурса «Лидеры XXI века», участником всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020». Для выступления на городском турнире дебатов «НЕдетские вопросы» сильную команду школы в составе Е. Мовсесян, М. Ильина и А. Аверьянова готовит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.В. Некраш. В этом году ребята заняли II место в городе.

Фото из архива школы

- Сейчас много говорят о развитии в стране волонтерского движения…

- В нашей школе большое внимание уделяется нравственному воспитанию учащихся. Одна из важных задач коллектива - воспитать добрых, отзывчивых людей. Активно работает волонтерский отряд «Вместе». Уже четыре года по инициативе педагогического коллектива и при поддержке родителей мы принимаем участие в акции «Дети вместо цветов». В этом году в рамках акции «Букет жизни» благотворительному фонду «Дети Ярославии» было передано более 200 тысяч рублей для приобретения технических средств реабилитации для тяжелобольных детей.

- Остается ли у школьников время на спорт и творчество?

- В нашей школе учатся замечательные спортсмены. Ученик 9 «в» класса Илья Роговский в составе сборной России по хоккею выиграл золото на юношеских Олимпийских играх, проходивших в Швейцарии. Ксения Лужина заняла 3-е место в секторе прыжков с шестом на чемпионате России. Несколько лет подряд команда нашей школы - активная участница Ярославского полумарафона и всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» под руководством Н.А. Шаниной.

На базе школы работают секции бадминтона, настольного тенниса. Занятия проводят педагоги «Спортивной школы олимпийского резерва №2». Ежегодно наши ученики сдают комплекс ГТО на золотые и серебряные значки.

Раскрыть творческий потенциал школьников помогают кружки и студии, работающие на базе школы: танцевальные, спортивные, театральные. Две наши старшеклассницы, Николь Юматова и Ксения Княжева, приняли участие в общероссийском конкурсе красоты и талантов “Мисс Старшеклассница-2019”. Николь стала первой вице-мисс конкурса, а Ксению жюри отметило как мисс Совершенство.

Вера Новикова - воспитанница школьной театральной студии, которой руководит педагог дополнительного образования Е.В. Иванова, - стала лауреатом международного конкурса исполнительского мастерства «VIVA MAESTRO».

Учителя начальной школы Н.А. Березкина, Т.Н. Василенко, А.Н. Носова ежегодно собирают полные залы благодарных зрителей - родителей на тематические спектакли-концерты, в которых всегда участвуют все ребята класса.

На базе школы уже много лет в рамках договора о сотрудничестве с Домом творчества Фрунзенского района работает очень востребованный у ребят и родителей филиал клуба спортивного бального танца «Дуэт». Занятия ведет профессиональный тренер, выпускница нашей школы А.И. Дрогобецкая.

Фото из архива школы

В октябре мы откроем набор в новый кружок «Школа в объективе» для юных журналистов. Репортажи ребят будут представлены на наших страничках в социальных сетях, а школьная газета «ЭХО» также приобретет виртуальный формат и будет доступна широкому кругу читателей. В ближайших планах - создание виртуального школьного музея, перевод огромного фактического материала по истории школы в цифру.

Традиционно сильным в школе является направление внеурочной деятельности - образовательный туризм. Учителя истории и словесности Е.Н. Ковина, Н.А. Крайнова, И.Р. Курманова, С.Г. Мамонова путешествуют с ребятами по литературным маршрутам Москвы, Петербурга, не оставляя без внимания музеи Ярославской области. Более 10 лет учащиеся школы в майские праздники отправляются на экскурсию в Белгород, по местам боевой славы первого директора школы Н.П. Гусева.

- Ваша школа всегда умела находить интересных партнеров…

- Это так, у нас хорошие друзья. Так, в октябре 2019 г. был заключен договор о всестороннем и эффективном сотрудничестве с московской школой №1248, где также французский язык преподается на углубленном уровне. С 2018 г. школа является всероссийской площадкой для Олимпиады по иностранным языкам «Учитель школы будущего» в соответствии с подписанным соглашением с Московским городским педагогическим университетом. В рамках сетевого взаимодействия наша школа активно сотрудничает с образовательными организациями города Ярославля: Провинциальный колледж, лицей №86. Наши старшеклассники прошли в этом году стажировку в центре изучения французского языка «Франкофония» в Ницце под руководством О.В. Цимбаловой, учителя французского языка, которая в 2019 г. стала победителем приоритетного национального проекта «Образование».

Мы интересны друг другу тем, что наше взаимодействие помогает сделать интереснее и насыщеннее жизнь наших учеников, повысить качество их образования. А в этом педагоги и видят свою главную задачу.