Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем учителя

. Фото: Правительство Ярославской области

Дорогие учителя!

Сегодня прекрасный день, чтобы в очередной раз выразить вам благодарность за педагогическое мастерство и мудрость, за порядочность и отзывчивость, за знания и тепло, которые вы отдаете своим воспитанникам.

Учитель – это не просто профессия. Это миссия, это призвание. Вам доверено самое важное – будущее России. От того, какими вырастут те, кто сегодня сидит за партами, зависят развитие и процветание государства.

Ярославская система образования славится своими традициями и способностью быстро реагировать на запросы времени. Вы уверенно перевели обучение в дистанционный формат, когда этого потребовала ситуация, и смогли в новых, непривычных условиях дать ребятам максимум знаний.

Мы стараемся сделать так, чтобы вам было комфортно работать. Закупаем технику, учебники, проводим ремонты, создаем условия для повышения квалификации. Осваивая актуальные программы и компетенции, применяя в учебном процессе новейшую технику и методики, вы готовите юных жителей региона к взрослой жизни, полной серьезных вызовов.

Спасибо за ваш огромный и такой важный для каждого человека труд! Здоровья, счастья, благополучия!