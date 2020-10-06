Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 октября 2020 года: почти 9 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8932 (+58)

Всего выздоровлений: 8273 (+55)

Умер: 47 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки вылечились и выписались 55 человек. Заболели при этом 58 ярославцев. К счастью, смертельных случаев от коронавируса за этот день не зафиксировано.

На инфекционные койки госпитализировано 785 пациентов: 218 с подтвержденным COVID-19 и 567 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4354;

Рыбинск – 1351;

Ростовский МР - 489;

Тутаевский МР - 422;

г.о. Переславль- 404;

Ярославский МР - 380;

Гаврилов-Ямский МР – 287;

Рыбинский МР - 229;

Борисоглебский МР - 183;

Угличский МР - 160;

Пошехонский МР - 154;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 70;

Мышкинский МР - 48;

Брейтовский МР - 30;

Первомайский МР - 26;

Любимский МР – 15.