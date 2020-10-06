Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 октября 2020 года: почти 9 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8932 (+58)
Всего выздоровлений: 8273 (+55)
Умер: 47 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки вылечились и выписались 55 человек. Заболели при этом 58 ярославцев. К счастью, смертельных случаев от коронавируса за этот день не зафиксировано.
На инфекционные койки госпитализировано 785 пациентов: 218 с подтвержденным COVID-19 и 567 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4354;
Рыбинск – 1351;
Ростовский МР - 489;
Тутаевский МР - 422;
г.о. Переславль- 404;
Ярославский МР - 380;
Гаврилов-Ямский МР – 287;
Рыбинский МР - 229;
Борисоглебский МР - 183;
Угличский МР - 160;
Пошехонский МР - 154;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 70;
Мышкинский МР - 48;
Брейтовский МР - 30;
Первомайский МР - 26;
Любимский МР – 15.