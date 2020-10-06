Дни культуры Дагестана в Ярославле: «Жаркий» турнир по мини-футболу стал заключительным аккордом программы

ФОТО: Владимир Суворов

3 октября в Центре физической культуры и спорта «Молния», что располагается на улице Щепкина, состоялся Десятый юбилейный турнир по мини-футболу среди любительских команд дагестанских общин регионов Центрального федерального округа на кубок Дважды Героя Советского союза Амет-Хана Султана. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Центральной России.

Предыстория турнира неразрывно связана с подвигом легендарного дагестанского летчика в ярославском небе. Весной 1942 года Амет-Хан Султан, когда на его истребителе закончились боеприпасы, тараном сбил немецкий бомбардировщик, летевший на промышленные объекты Ярославля.

Первый турнир прошел десять лет назад и был приурочен к 1000-летию Ярославля и открытию памятника Амет-Хану Султану на проспекте Авиаторов, на месте его героического подвига. По словам представителя Правительства Дагестана в Ярославской области Асланбега Далгатова таким образом была скреплена связь между двумя регионами России. Инициатива создания памятника исходила от руководства дагестанской общины и была поддержана городскими властями. Тогда же было принято решение турнир по мини-футболу сделать регулярным. За десять лет турниры проходили в разных городах ЦФО, но в ознаменование 100-летнего юбилея Амет-Хана Султана он вновь состоялся в Ярославле.

Традиционно соревнования начались с построения команд. Меня впечатлила форма команды спортсменов из Твери – на желтых футболках красовался портрет героического летчика. Матчи проходили в двух залах спорткомплекса, одновременно могли соревноваться четыре команды. Среди гостей и болельщиков был и представитель Правительства Дагестана в Орловской области Исабег Магомедов.

ФОТО: Владимир Суворов

Каково же было его разочарование, когда в первом матче между командами Орла и Ярославля, местные футболисты первыми в этом турнире открыли счет. По итогу первого тайма ярославская команда вела 3:0, но команда из Орла смогла отыграть два гола во втором тайме и порадовать ими болельщиков. Ярославская команда во втором тайме забила всего один год, но несмотря на это, итоговый счет был 4:2 и победа первого матча осталась за ярославскими спортсменами. В параллельном матче, где играли футболисты из Иваново и Твери, со счетом 5:3 победили ивановцы.

В ходе турнира в полуфинал вышли четыре команды: Ярославль, Кострома, Иваново и Вологда. Футболистам из Иваново, Тулы, Орла и Московской области повезло чуть меньше. Но это не повлияло на их дух и отличное настроение. В матче за третье место сражались Ярославль и Вологда. Упорный поединок закончился победой ярославцев в основное время со счетом 3:2. Но наиболее зрелищным выдался финал. За кубок боролись Вологда и Иваново. Основное время не выявило победителя, счет на табло был равным 3:3. И так как в правилах мини-футбола нет добавленного тайма, все решила серия пенальти. Костромской вратарь оказался более умелым и хладнокровным, что и принесло костромичам победу и заветный кубок.

Очень важно, что инициатором и организатором этих мероприятий выступают Ярославская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр «Дагестан» и Представительство Правительства Дагестана в Ярославской области.

ФОТО: Владимир Суворов

Дни культуры стали ярким примером так называемой «народной (или, как сейчас принято говорить, общественной)дипломатии» в действии, значительную роль которой в обеспечении доверия и взаимопонимания между народами неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях Президент России В.В. Путин.На примере традиций взаимоотношений Ярославской области и Республики Дагестан происходит популяризация народной дипломатии как эффективного средства развития межкультурного диалога и поддержания гражданского мира и согласия в регионах России.

Правительство области оказывает поддержку этим проектам, используя возможности Областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области».