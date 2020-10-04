Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 октября 2020 года: вновь 60 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8820

Всего выздоровлений: 8218

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области второй день подряд количество новых заболевших коронавирусом за сутки держится на отметке 60 человек. Если посмотреть на график заражения, то очевидно, что ежедневно число больных увеличивается - медленно, но стабильно.

Чего нельзя сказать о графике выздоровлений, здесь никакой стабильности нет. В один день могут выписать 90 человек, на следующий - в разы меньше. Например, вчера, 3 октября, вылечившихся было 42 человека, сегодня - всего 10.

Скриншот Яндекс.Статистика

На инфекционные койки госпитализировано 716 пациентов: 221 с подтвержденной инфекцией и 495 - с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4299 (+29);

Рыбинск – 1325 (+20);

Ростовский МР - 479 (+3);

Тутаевский МР - 418 (0);

г.о.Переславль - 404 (0);

Ярославский МР - 373 (0);

Гаврилов-Ямский МР – 282 (0);

Рыбинский МР - 226 (0);

Борисоглебский МР - 183(0);

Угличский МР - 159 (+1);

Некрасовский МР -153 (0);

Пошехонский МР - 152 (0);

Большесельский МР - 90 (0);

Некоузский МР - 87 (0);

Даниловский МР - 70 (0);

Мышкинский МР - 48 (+3);

Брейтовский МР - 30 (0);

Первомайский МР - 26 (+2);

Любимский МР - 15 (+2).