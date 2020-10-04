Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 октября 2020 года: вновь 60 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8820
Всего выздоровлений: 8218
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области второй день подряд количество новых заболевших коронавирусом за сутки держится на отметке 60 человек. Если посмотреть на график заражения, то очевидно, что ежедневно число больных увеличивается - медленно, но стабильно.
Чего нельзя сказать о графике выздоровлений, здесь никакой стабильности нет. В один день могут выписать 90 человек, на следующий - в разы меньше. Например, вчера, 3 октября, вылечившихся было 42 человека, сегодня - всего 10.
Скриншот Яндекс.Статистика
На инфекционные койки госпитализировано 716 пациентов: 221 с подтвержденной инфекцией и 495 - с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4299 (+29);
Рыбинск – 1325 (+20);
Ростовский МР - 479 (+3);
Тутаевский МР - 418 (0);
г.о.Переславль - 404 (0);
Ярославский МР - 373 (0);
Гаврилов-Ямский МР – 282 (0);
Рыбинский МР - 226 (0);
Борисоглебский МР - 183(0);
Угличский МР - 159 (+1);
Некрасовский МР -153 (0);
Пошехонский МР - 152 (0);
Большесельский МР - 90 (0);
Некоузский МР - 87 (0);
Даниловский МР - 70 (0);
Мышкинский МР - 48 (+3);
Брейтовский МР - 30 (0);
Первомайский МР - 26 (+2);
Любимский МР - 15 (+2).
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области