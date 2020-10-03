Не прихоть, а необходимость: ярославцев попросили перейти на удаленную работу

Ярославцев попросили перейти на удаленную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области продолжают действовать меры по предотвращению распространения COVID-19. Сегодня, 3 октября, губернатор региона на своей странице в "Фейсбуке" обратился ко всем ярославцам с просьбой отнестись максимально ответственно к своему здоровью и здоровью близких.

Глава региона попросил людей старше 65 лет оставаться дома, а работодателей - перевести возможное количество сотрудников на удаленку, так это рекомендует Роспотребнадзор.

- Сейчас мы входим в непростой эпидемиологический период. Помимо коронавирусной инфекции начинается сезонный рост простудных заболеваний, - пояснил Дмитрий Миронов.

Губернатор отдельно остановился на масочном режиме, который действует в области с 16 мая:

- Это не прихоть, а острая необходимость. Маски позволяют недиагностированному или бессимптомно болеющему человеку не передавать вирус дальше. Сейчас важно сохранить тот хрупкий баланс, которого нам вместе удалось достичь. Если ситуация продолжит ухудшаться - жесткие меры будут неизбежны. Поэтому прошу вас проявить и выдержку, и сознательность. Носите маски, держите социальную дистанцию и оставайтесь здоровы!