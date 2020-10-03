Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 октября 2020 года: еще у 60 ярославцев нашли COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8760

Всего выздоровлений: 8208

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще у 60 человек выявили коронавирус за сутки. Вылечились 42 ярославца.

На инфекционные койки госпитализировано 654 пациента, на 27 человек больше, чем вчера. У 214 ярославцев, которые находятся в больницах, COVID-19 подтвержден, у 440 - все типичные признаки этой болезни.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4270;

Рыбинск – 1305;

Ростовский МР - 476;

Тутаевский МР - 418;

г.о.Переславль - 404;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 226;

Борисоглебский МР - 183;

Угличский МР - 159;

Некрасовский МР -153;

Пошехонский МР - 152;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 70;

Мышкинский МР - 45;

Брейтовский МР - 30;

Первомайский МР - 24;

Любимский МР - 1.