Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 октября 2020 года: еще у 60 ярославцев нашли COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8760
Всего выздоровлений: 8208
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще у 60 человек выявили коронавирус за сутки. Вылечились 42 ярославца.
На инфекционные койки госпитализировано 654 пациента, на 27 человек больше, чем вчера. У 214 ярославцев, которые находятся в больницах, COVID-19 подтвержден, у 440 - все типичные признаки этой болезни.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4270;
Рыбинск – 1305;
Ростовский МР - 476;
Тутаевский МР - 418;
г.о.Переславль - 404;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 226;
Борисоглебский МР - 183;
Угличский МР - 159;
Некрасовский МР -153;
Пошехонский МР - 152;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 70;
Мышкинский МР - 45;
Брейтовский МР - 30;
Первомайский МР - 24;
Любимский МР - 1.