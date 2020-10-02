Супруги из Костромы заработали 4 миллиона на продаже бинтов из СССР

Но, как показывает сравнение, не всегда старые бинты хуже современных Фото: Иван МАКЕЕВ

Супруги из Костромской области обвиняются в производстве и сбыте просроченных перевязочных пакетов. Бинты были произведены еще в Советском Союзе – в 50-90-хх годах прошлого столетия, но предприимчивые муж и жена смогли продать их в наше время.

Незаконный бизнес в 2018 году организовал, по версии следствия, 45-летний мужчина. Ранее он работал на предприятии, которое занималось производством и продажей изделий медицинского назначения. К делу он подтянут свою жену – начальника отдела маркетинга в той же компании.

Получив доверенность от одного из местных предпринимателей, который по факту никаким бизнесом не занимался, супруги, считает следствие, заключили от его имени договор с исправительной колонией на переупаковку бинтов. Контракт был заключен и с организацией, имеющей регистрационное удостоверение на индивидуальные перевязочные пакеты.

По всей России супруги скупали бинты, произведенные 30-70 лет назад (с истекшим сроком годности), а в колонии их перекладывали в новые упаковки, наносили маркировку и актуальные сроки годности.

- Обладая доступом в базе контрагентов предприятия, на котором они работали, обвиняемые искали там покупателей и рассылали им коммерческие предложения о приобретении продукции по заниженной рыночной стоимости, - пояснили в СКР по Костромской области.

Всего супруги, по версии следствия, произвели и продали недоброкачественных бинтов на сумму более чем в 4 миллиона рублей.