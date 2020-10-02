Жительница Ивановской области узнала всю правду о поклоннике, разместив цветы от него в соцсети

Букет вывел поклонника на чистую воду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся правда о новом поклоннике всплыла после того, как жительница Ивановской области разместила на своей странице в соцсети шикарный букет, подаренный мужчиной. Композицией из 51 розы грех было не похвастаться, но этот букет опознала продавец цветочного магазина…

- В цветочный ларек зашел мужчина и заказал у флориста композицию. Стоимость букета составила 10 тысяч рублей. Но покупатель положил на прилавок тысячу, схватил цветы и скрылся. Работница торговой точки написала заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

А потом женщина увидела в Интернете фото своего творения и ниточка потянулась. Полиция пришла к автору фотографии, женщина рассказала, что цветы ей подарил поклонник, с которым она не так давно начала встречаться. Мужчина делал подарки не только даме своего сердца, но и ее детям: вручил портфель, школьный рюкзак и курточку. И вроде бы все было хорошо, но что-то жительницу Иванова в ухажере настораживало. Настораживало до такой степени, что она даже купила на всякий случай электрошокер.

Однако встреч с поклонником не прекращала. Но полицейские открыли женщине на него глаза. Оказалось, что не только букет был украден, подарки, сделанные детям, мужчина тоже похитил из магазина самообслуживания. И вообще, 19 лет своей жизни он провел в местах не столь отдаленных за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.