Коляской пользовались меньше полугода: ярославский Фонд соцстрахования ответил на претензии мамы ребенка-инвалида

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«Комсомолка» не так давно рассказывала о ситуации, в которой оказалась ярославна Ольга Иванова: ее дочь-инвалид не может самостоятельно не то, что ходить, но даже сидеть. Инвалидная коляска ребенку жизненно необходима, но Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования, по словам Ольги, выдало коляску, которая не подходит ребенку по параметрам.

Сейчас женщина пытается получить от Фонда другое средство реабилитации, с новыми техническими параметрами, которое поможет ее дочери Ане более-менее нормально жить. Но сроки предоставления средства реабилитации, столь необходимого девочке, считает мама ребенка-инвалида, затягиваются.

Фонд соцстрахования так прокомментировал ситуацию.

- Отделение Фонда осуществляет закупку средств реабилитации исключительно на основании тех параметров, которые отражены в ИПРА. В 2019 году на основании представленной заявительницей индивидуальной программы реабилитации Фонд приобрел дорогостоящую немецкую коляску стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Приемка коляски проходила в несколько этапов: сначала специалисты отделения Фонда предварительно осмотрели ТСР и проверили на соответствие техзаданию, далее уже сам заявитель принял коляску и подписал акт приема-передачи. Отмечаем, что при получении кресла-коляски претензий от заявителя не поступало.

Как пояснили в Фонде, срок пользования этой коляской – не менее 5 лет, то есть право на замену наступит только в 2024 году. Но уже спустя 5 месяцев мама девочки-инвалида снова пришла в Фонд с заявлением на проведение медико-технической экспертизы, в связи с изменением антропометрических данных ребенка. Понятно, что девочка растет и 5 лет – слишком большой промежуток времени. Но действительный срок использования дорогой коляски составил лишь 9% от установленного. Тем не менее, в Фонде медико-техническую экспертизу провели и комиссия выдала заключение о досрочной замене коляски.

- В июне этого года заявитель представил заявление на обеспечение ТСР и новую индивидуальную программу реабилитации, где были указаны обновленные параметры коляски. В установленные законодательством сроки заявитель поставлен на учет, - пояснили в Фонде.

Специалисты разместили запросы ценовых предложений, но от потенциальных поставщиков, а именно шести организаций, пришли ответы, что кресла-коляски с указанными характеристиками отсутствуют. А те, что есть, либо имеют предельные величины характеристик, либо полностью им не соответствуют. В первую очередь, это может негативно отразиться на больной девочке, а во вторую – будет считаться нерациональным использованием средств бюджета.

- Мы направили письмо в бюро МСЭ с просьбой рассмотреть вопрос об изменении технических параметров коляски с учетом данных ребенка. Заявитель обо всем этом был проинформирован. Отказа в обеспечение коляской заявителю Фонд не направлял. Девочка будет обеспечена ТСР после ответа из бюро и проведения закупочных процедур, - пояснили в Фонде.

Кроме того, Фонд просит Ольгу Иванову, после того, как ее дочке выдадут новую коляску, вернуть в Фонд прежнюю, немецкую. Она находится в отличном состоянии и может пригодится другому ребенку.

КП-Ярославль и дальше будет следить за развитием этой ситуации.