Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 октября 2020 года: выздоровели 82 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8700
Всего выздоровлений: 8166
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки от коронавируса вылечились 82 человека, диагноз COVID-19 поставили 56 ярославцам.
Увеличилось число госпитализированных пациентов. Вчера было занято 587 инфекционных коек, сегодня – уже 627. У 205 больных коронавирус подтвержден, у 422 – типичная клиника COVID-19.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4242;
Рыбинск – 1285;
Ростовский МР - 473;
Тутаевский МР - 418;
г. о. Переславль - 401;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 225;
Борисоглебский МР - 183;
Угличский МР - 159;
Некрасовский МР -153;
Пошехонский МР - 152;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 44;
Брейтовский МР - 29;
Первомайский МР - 24;
Любимский МР - 12.