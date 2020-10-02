Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 октября 2020 года: выздоровели 82 человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8700

Всего выздоровлений: 8166

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки от коронавируса вылечились 82 человека, диагноз COVID-19 поставили 56 ярославцам.

Увеличилось число госпитализированных пациентов. Вчера было занято 587 инфекционных коек, сегодня – уже 627. У 205 больных коронавирус подтвержден, у 422 – типичная клиника COVID-19.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4242;

Рыбинск – 1285;

Ростовский МР - 473;

Тутаевский МР - 418;

г. о. Переславль - 401;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 225;

Борисоглебский МР - 183;

Угличский МР - 159;

Некрасовский МР -153;

Пошехонский МР - 152;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 44;

Брейтовский МР - 29;

Первомайский МР - 24;

Любимский МР - 12.