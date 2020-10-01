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Общество

В Ярославской области хозяин собаки, покусавшей ребенка, выплатит 300 тысяч рублей

Мужчина пытался оспорить это решение, но проиграл
Светлана Крутикова
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Терьер искусал лицо шестилетней девочке

Терьер искусал лицо шестилетней девочке

Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЧП произошло в мае 2019 года в селе Никитская Слобода Переславского района. Шестилетняя девочка играла в песочнице около дома с соседскими детьми. В какой-то момент джек-рассел-терьер пролез под забором на территорию двора и подбежал к ребятам. Те собаку хорошо знали и решили с ней поиграть, однако пес набросился на девочку и стал кусать ее за лицо.

На крики дочери выбежала мать. Женщина увидела, что у ребенка порвана верхняя губа, укус у глаза и следы укуса на шее. Девочка сильно кричала, и от этого рана на губе становилась еще больше. Терьер тем временем со двора убежал, других собак на участке не было.

Родители вызвали скорую, но им посоветовали самостоятельно везти ребенка в больницу. На протяжении двух часов девочке не могли оказать помощь. Малышку, которая все это время истекала кровью, возили между Переславской ЦРБ и стоматологией. В результате вызвали стоматолога-хирурга (у женщины в тот день был выходной). Врач потребовала подготовить в Переславской ЦРБ операционную и вызвать анестезиолога. Родители вновь повезли дочь в больницу. Там пострадавшую прооперировали.

Девочка просила не наказывать терьера и «не сажать его в тюрьму». Она предположила, что собака укусила ее из-за «своего плохого настроения в тот день». Не планировали предъявлять претензии хозяину пса и родители ребенка. Однако спустя несколько дней мама девочки увидела, что терьер вновь гуляет один и без намордника. И это несмотря на то, что владельцу собаки рассказали о случившемся. Кстати, сам мужчина к семье девочки с извинениями даже не пришел. Через неделю его супруга навестила пострадавшую и принесла ей фрукты и куклу. В результате мама девочки все-таки обратилась в суд и потребовала взыскать с хозяина собаки 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам женщины, после случившегося ее дочь боится врачей и не подпускает их к себе. К тому же девочка ходит в детский сад, где другие ребята спрашивают у нее про кривую губу и таким образом лишний раз травмируют психику малышки. А с искривленной губой той придется ходить еще долго. Пластические операции, как пояснили врачи, делают не раньше, чем пациенту исполнится 15 лет.

Ответчик исковые требования не признал. Как рассказал мужчина на суде, в день, когда все произошло, ему позвонила бабушка и сказала, что приходил мужчина и сообщил, что терьер покусал ребенка. Владелец животного сразу приехал, собака была дома. По словам бабушки, пес в тот день на улицу не выходил. Хозяин также пояснил, что его участок огорожен и собака не могла выбежать, даже если бы захотела. К тому же за территорию двора ее выводят только на поводке. На вопрос о том, а для чего же тогда его супруга приходила к пострадавшим, мужчина ответил, что жена просто решила поддержать ребенка.

- Исследовав представленные доказательства и выслушав свидетелей, суд установил, что девочку покусала собака, принадлежащая ответчику. Мужчина, являясь владельцем пса охотничьей породы, допустил, что животное свободно гуляло на улице без намордника, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Переславский суд признал постановил взыскать с мужчины 300 тысяч рублей. Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляцию в областной суд. Но там представленные доводы отклонили и оставили ранее вынесенное решение без изменения.

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