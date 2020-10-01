Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 октября 2020 года: выздоровели лишь 4 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8644
Всего выздоровлений: 8084
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области количество заболевших за сутки увеличилось еще на 57 человек, выздоровели лишь 4 ярославца.
В регионе продолжает действовать масочный режим. В торговых центрах, кафе, ресторанах и магазинах проводятся рейды – сотрудники районных администраций и департаментов проверяют, носят ли клиенты и сотрудники торговых точек средства защиты. Ношение маски обязательно и в общественном транспорте.
На инфекционные койки в перепрофилированные под COVID-больных больницы госпитализировано 587 пациентов: 164 человека с подтвержденным коронавирусом и 423 – с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 2035 человек.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4216;
Рыбинск – 1272;
Ростовский МР - 472;
Тутаевский МР - 417;
г.о.Переславль - 397;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 224;
Борисоглебский МР - 183;
Угличский МР - 159;
Некрасовский МР -153;
Пошехонский МР - 150;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 41;
Брейтовский МР - 29;
Первомайский МР - 22;
Любимский МР - 9.