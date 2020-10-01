Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 октября 2020 года: выздоровели лишь 4 человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8644

Всего выздоровлений: 8084

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области количество заболевших за сутки увеличилось еще на 57 человек, выздоровели лишь 4 ярославца.

В регионе продолжает действовать масочный режим. В торговых центрах, кафе, ресторанах и магазинах проводятся рейды – сотрудники районных администраций и департаментов проверяют, носят ли клиенты и сотрудники торговых точек средства защиты. Ношение маски обязательно и в общественном транспорте.

На инфекционные койки в перепрофилированные под COVID-больных больницы госпитализировано 587 пациентов: 164 человека с подтвержденным коронавирусом и 423 – с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 2035 человек.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4216;

Рыбинск – 1272;

Ростовский МР - 472;

Тутаевский МР - 417;

г.о.Переславль - 397;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 224;

Борисоглебский МР - 183;

Угличский МР - 159;

Некрасовский МР -153;

Пошехонский МР - 150;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 41;

Брейтовский МР - 29;

Первомайский МР - 22;

Любимский МР - 9.