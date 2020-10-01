В Ярославле полицейский в грубой форме задержал подростка

В отношении полицейского проводится проверка. Скриншот с видео "Свободный Ярославль"

ЧП произошло в Заволжском районе Ярославля. На кадрах видно, как полицейский заламывает подростку руки и пытается затащить его в какое-то здание, судя по всему, в опорный пункт.

Все происходящее снимают на видео друзья парня. Начала конфликта на видео нет, но известно, что он начался из-за велосипеда: сотрудник полиции решил проверить, не краденый ли он, подросток был против.

- Мальчик, которого задержали, ехал мимо кустов, сотрудник выходил из-за них и пацанчик резко затормозил. Тот резко схватил его и хотел оформить велосипед, но очень грубо это преподнес и из-за этого получил отказ в ответ. Затем, после недлительного разговора с орами на пацана, начал его ломать, - так описывают случившееся в группе «Свободный Ярославль» ВКонтакте.

Друзья пытаются заступить за подростка:

- Вы не имеете права так делать! Без законного представителя не имеете права вообще ничего делать! – кричат ребята.

- Сопротивление мне оказал. Ну, поехали в спецприемник и все. С законным представителем будешь, - отвечает полицейский.

В полиции случившееся объяснили так:

- Участковый уполномоченный полиции, осуществляя несение службы на своем административном участке, сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. В связи с тем, что среди молодых людей находился юноша 2006 года рождения, который ранее уже совершал противоправные деяния и был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудником ему было предъявлено требование об осмотре велосипеда на предмет, не является ли он похищенным.

В ответ, как объяснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, подросток повел себя агрессивно: стал выражаться нецензурно и умышленно попытался наехать на полицейского. На предупреждения юный ярославец не реагировал

В комментариях большая часть ярославцев встала на сторону полицейского.

- У нашей полиции прав нет никаких и поэтому участковому теперь «прилетит». И если он так себя повел по отношению к малолетке, значит были очень весомые причины.

- Молодежь в большинстве своем сейчас наглая пошла и чувствует свою безнаказанность. Взрослых людей не уважает. Если по-хорошему не понимают, то кто как не полиция научит их правилам хорошего и правильного поведения. Совсем распустились и это факт. Ремня не получали давно. … Как матом ругаться, курить, пререкаться – так они взрослые, а начнешь поправлять заслуженно – в кусты. Пора учить уму разуму борзую поросль.

Другие встали на сторону подростка, аргументируя это тем, «а если бы с вашим сыном так».

В любом случае, действиям участкового будет дана правовая оценка – проверка законности его действий уже началась. С законным представителем подростка сотрудники ПДН провели профилактическую работу.