Главу поселения Костромской области будут судить за рухнувший мост

Дело направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Островского сельского поселения Костромской области предстанет перед судом по обвинению в халатности. По версии следствия, из-за ее недобросовестного отношения к своим обязанностям, серьезные травмы получили три человека.

На территории сельского поселения был подвесной пешеходный металлический мост, который находился в аварийном состоянии. Несмотря на ветхость и явную опасность, местные жители продолжали им пользоваться, видимо, альтернативы не существовало. Мост давно требовал ремонта, однако, местная администрация не торопилась с его проведением, ровно как и со сносом.

И вот 16 июня прошлого года случилось то, чего все и опасались: трос лопнул, сооружение рухнуло. В это время на мосту находились люди – они упали с высоты не менее восьми метров.

- Потерпевшие получили различные травмы, которые в совокупности причинили тяжкий и средней тяжести вред их здоровью. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд, - пояснили с СКР по Костромской области.