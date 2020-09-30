Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 сентября 2020 года: еще 54 ярославца заразились COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8587

Всего выздоровлений: 8080

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Новый день – и новые зараженные. В Ярославской области число ярославцев, подхвативших COVID-19, вновь увеличилось. Прирост за сутки – 54 человека. 44 жителя региона вылечились и были выписаны.

На карантине по-прежнему остается Волковский театр. По рекомендации Роспотребнадзора, открытие сезона пришлось отложить – первый спектакль пройдет не раньше 16 октября.

Соблюдение масочного режима, который действует в регионе с начала мая, вновь собираются жестко контролировать. По мнению мэра города Владимира Волкова, ярославцы в последнее время расслабились и перестали носить маски. Так что, в ближайшее время в торговых точках, общепите, транспорте и других общественных местах ожидаются рейды.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4193;

Рыбинск – 1254;

Ростовский МР - 466;

Тутаевский МР - 417;

Переславский городской округ - 394;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 181;

Угличский МР - 157;

Некрасовский МР -153;

Пошехонский МР - 150;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 40;

Брейтовский МР - 28;

Первомайский МР - 22;

Любимский МР – 9.