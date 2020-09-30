Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 сентября 2020 года: еще 54 ярославца заразились COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8587
Всего выздоровлений: 8080
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Новый день – и новые зараженные. В Ярославской области число ярославцев, подхвативших COVID-19, вновь увеличилось. Прирост за сутки – 54 человека. 44 жителя региона вылечились и были выписаны.
На карантине по-прежнему остается Волковский театр. По рекомендации Роспотребнадзора, открытие сезона пришлось отложить – первый спектакль пройдет не раньше 16 октября.
Соблюдение масочного режима, который действует в регионе с начала мая, вновь собираются жестко контролировать. По мнению мэра города Владимира Волкова, ярославцы в последнее время расслабились и перестали носить маски. Так что, в ближайшее время в торговых точках, общепите, транспорте и других общественных местах ожидаются рейды.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4193;
Рыбинск – 1254;
Ростовский МР - 466;
Тутаевский МР - 417;
Переславский городской округ - 394;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 181;
Угличский МР - 157;
Некрасовский МР -153;
Пошехонский МР - 150;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 40;
Брейтовский МР - 28;
Первомайский МР - 22;
Любимский МР – 9.