Главное – положительные эмоции!

ФОТО: КЦСОН Заволжского района

- Светлана Викторовна, кто является основными получателями услуг муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»?

- Это граждане пожилого возраста и инвалиды – их у нас более 2000 человек. Основных направлений работы с этими категориями граждан у нас два – это социальное обслуживание на дому (им занимаются 7 отделений Заволжского КЦСОН – два из них находятся на Резинотехнике, а пять – собственно в Заволжском районе Ярославля) и отделения дневного пребывания граждан (их 2 – на проезде Доброхотова, 1 и на улице Спартаковской, 11).

- Какая работа ведется в отделениях дневного пребывания?

Работает группа дневного пребывания, ее главная цель – организация досуга наших подопечных, создание положительного эмоционального фона, поддержка интеллектуальных и творческих возможностей пожилых людей. Наши пожилые люди ходят на экскурсии, посещают библиотеки, слушают лекции, участвуют в различных мероприятиях, могут обучаться компьютерной грамотности. Группа дневного пребывания длится 15 рабочих дней в месяц с 09:00 до 13:00 с предоставлением горячих обедов.

В отделениях дневного пребывания действуют различные кружки. Пожилые люди приходят на них после 14:00. С инструктором по трудовой терапии занимаются изготовлением поделок из кожи, лоскута, лент. Работы получаются такими интересными, что мы иногда выдвигаем их для участия в различных конкурсах, представляем на выставках – даже в таких популярных местах, как Городской выставочный зал имени Н.А.Нужина.

ФОТО: КЦСОН Заволжского района

У нас есть два хоровых коллектива – один собственный, а другой занимается в учреждении по соглашению с ДК «Энергетик». Наши бабушки замечательно поют, их приглашают на выступления.

В отделении на Доброхотова, 1, у которого имеется медицинская лицензия и где работает медицинский брат, у нас действует «Школа здоровья». Там проводится зарядка, осуществляется ежедневный мониторинг здоровья наших пожилых граждан и инвалидов, приходящих в группу дневного пребывания. Получатели услуг могут там позаниматься скандинавской ходьбой (для этого мы приобрели специальное оборудование).

Пользоваться услугами отделений дневного пребывания могут не только заволжане, но и жители других районов Ярославля. В любом случае пожилой человек должен обратиться с пакетом документов в территориальный отдел по социальной поддержке населения соответствующий месту жительства гражданина. Для него будет сформирована индивидуальная программа, которая рассчитана на 3 года. На основании этой программы человек получает право посещать дневные отделения всех КСЦОНов Ярославля.

- Как сказался на всей этой работе период пандемии?

- Весной нам пришлось остановить деятельность отделений дневного пребывания – это было запрещено, а пожилым людям приходилось соблюдать режим самоизоляции. С августа, когда были сделаны послабления, отделения дневного пребывания возобновили работу. Получатели наших услуг очень соскучились по своим группам, но восстановить работу в полном объеме мы пока не можем – если раньше в группе занимались 20 человек, то сейчас их количество ограничено 10 (это необходимо, чтобы обеспечивать соблюдение социальной дистанции).

- Чем занимались ваши сотрудники в период вынужденной остановки отделений дневного пребывания?

- Меньше работы у нас не стало. Как и другие комплексные центры социального обслуживания населения, Заволжский КЦСОН присоединился к Всероссийской акции «Мы вместе» - наши сотрудники доставляли и раздавали продуктовые наборы малоимущим гражданам в возрасте старше 65 лет, находившимся на самоизоляции.

Кроме того, мы сохраняли обычные свои услуги – например, на дом к пожилым людям выходил наш парикмахер. Не меньше вызовов стало и для спецавтотранспорта – он преимущественно используется для перевозки людей на гемодиализ, а эта потребность никак не изменилась. В полном объеме работал и пункт проката. Выдавались продуктовый и вещевые наборы.

ФОТО: КЦСОН Заволжского района

- Что вы можете сказать о вашем коллективе, посвятившем себя работе с пожилыми и другими нуждающимися в социальной поддержке людьми?

- В МУ «КЦСОН Заволжского района г. Ярославля» прекрасный дружный коллектив и замечательные получатели социальных услуг! В День пожилого человека свои особые поздравления мы все хотели бы адресовать всем своим коллегам ушли на пенсию. Мы очень благодарны вам за науку, за поддержку, за ваш опыт и доброжелательность! Спасибо!

Для оказания социальных услуг на базе учреждения действуют 11 отделений:

- 7 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (пр-т Авиаторов, 98; ул. Спартаковская, 11);

- 2 отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (пр-д Доброхотова, 1; ул. Спартаковская, 11);

- отделение срочного социального обслуживания (пр-д Доброхотова.1);

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (ул. 50 лет ВЛКСМ,7)

Телефоны для справок: (4852) 24-27-11, 24-01-21.