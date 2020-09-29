Навозные реки, навозные берега: костромской фермер завалил отходами всю деревню

Представители ОНФ приехали с проверкой - ничего не изменилось. ФОТО: ОНФ Костромская область ВКонтакте

В деревне Тепра Костромского района запахом навоза, наверное, пропитались все и вся. Местный фермер завалил отходами жизнедеятельности животных все возможное пространство. Жители деревни уже давно бьют тревогу и пишут жалобы во все инстанции, в том числе, и Президенту РФ.

После обращения в ОНФ фермера оштрафовали и он обещал все убрать. К сожалению, его слова так и остались пустыми обещаниями.

- Вместе со специалистами Россельхознадзора и Росприроднадзора проверили, начались ли работы. Не начались. Навоз уже и на поле за деревней, и в пруду, и на общую дорогу во время дождей вытекает, - говорится в посте на странице ОНФ Костромской области ВКонтакте.

Как оказалось, фермер имеет право складировать отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота в течение 11 месяцев. Но с условием: для этого должна быть оборудована специальная площадка. Она должна иметь подстилающую основу и обваловку, чтобы не допустить попадание навоза в почву. Но созданием такой площадкой местный житель не стал заморачиваться. Так что, скорее всего, ждут его новые штрафы. Но односельчанам главное, чтобы навоз был убран и они смогли нормально дышать.