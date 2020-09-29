В Ивановском районе в канализационном коллекторе утонул ребенок

6-летний мальчик оступился и упал во время игры. ФОТО: spas.37.ru

6-летний мальчик утонул в канализационном коллекторе в поселке Подвязновский Ивановской области. Как рассказали его друзья, во время игры ребенок оступился и упал. Дети сразу же бросились звать на помощь бабушку мальчика, а она уже вызвала спасателей.

- При первом осмотре коллектора тела ребенка на поверхности обнаружено не было. Тогда сотрудники ПСО начали обследовать весь коллектор. Но уже на тот момент стало очевидно, что ребенок утонул. Так как часть коллектора была под бетонной плитой, а его глубина составляла больше двух метров, спасатели нащупывали тело шестами. Обнаружив его, спустились вниз в специальном снаряжении и подняли погибшего, - рассказали в управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

Пока работали спасатели, у места трагедии собралось немало местных жителей, новость о случившемся по поселку разнеслась молниеносно.

Спасатели в очередной раз предупреждают: вся ответственность за подобные случаи в большинстве случаев лежит на взрослых. Не оставляйте детей без присмотра, ведь очень часто для своих игр они выбирают опасные места.

В Ярославской области прокуратура начала проверку из-за падения мальчика в открытый канализационный люк.