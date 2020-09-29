По каким новым законам ярославцы будут жить с октября

Пособия теперь будут перечисляться только на карту "Мир" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре вступает в силу ряд законов, по которым всей стране придется жить в ближайшее время. В первую очередь, они коснутся получателей пособий, пенсионеров, автовладельцев и налогоплательщиков, то есть, практически всех.

1 октября

- Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога. Раньше переплату можно было внести только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. Теперь же будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет региональных и местных, а также наоборот. Это правило касается пени и штрафов.

- Повышение страхового возмещения вкладов. На данный момент можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей. В ряде случаев предложено установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов.

- Социальные выплаты на карту «Мир». Только на нее будут зачисляться пенсии и другие социальные выплаты из Пенсионного фонда; выплаты, установленные законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком; пособие по безработице; ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет; ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет; выплаты за воздействие радиации.

- Маркировка товаров. Она станет обязательной для духов, туалетной воды, фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек.

2 октября

- Выплаты семьям с детьми. Чтобы их продлить, вновь нужно подавать заявление. Напомним, что с 1 апреля по 1 октября выплаты на первого или второго ребенка тем семьям, где размер среднедушевого дохода семьи не превышал двух прожиточных минимумом, продлевались автоматически.

5 октября

- Повышается прозрачность благотворительности. На ящике для сбора пожертвований должна быть указана информация об НКО, ее адрес, сайт, цель сбора. Кроме того, НКО должна публиковать отчет об использовании собранных пожертвований, у том числе и у себя на сайте.

12 октября

- Регулирование работы ломбардов. Если организация не внесена в госреестр, она не может называть себя ломбардом. Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Реализация невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей должна проводиться через открытые торги.

- Обязательная дактилоскопия для получающих гражданство РФ. Также в упрощенном порядке можно получить гражданство России, если у иностранца есть дееспособные дети старше 18 лет, которые являются гражданами РФ.

19 октября

- Упрощение заключения договора ОСАГО.

Заключить договор можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования.

30 октября

- Запрет кальянов в кафе. Не запрещается деятельность кальянных, но запрещается курение кальянов в общепите.

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