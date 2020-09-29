Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 сентября 2020 года: еще полсотни зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8533
Всего выздоровлений: 8036
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще 50 человек подхватили коронавирусную инфекцию. С начала пандемии общее число зараженных, по данным оперативного штаба, составило 8533 человека.
За сутки выздоровели 37 ярославцев, всего 8036 человек. Умерли 46 местных жителей.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4163;
Рыбинск – 1244;
Ростовский МР - 466;
Тутаевский МР - 417;
Переславский городской округ - 394;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 181;
Угличский МР - 157;
Некрасовский МР -149;
Пошехонский МР - 147;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 22;
Любимский МР – 9.