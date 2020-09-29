Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 сентября 2020 года: еще полсотни зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8533

Всего выздоровлений: 8036

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще 50 человек подхватили коронавирусную инфекцию. С начала пандемии общее число зараженных, по данным оперативного штаба, составило 8533 человека.

За сутки выздоровели 37 ярославцев, всего 8036 человек. Умерли 46 местных жителей.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4163;

Рыбинск – 1244;

Ростовский МР - 466;

Тутаевский МР - 417;

Переславский городской округ - 394;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 181;

Угличский МР - 157;

Некрасовский МР -149;

Пошехонский МР - 147;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 22;

Любимский МР – 9.