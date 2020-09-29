В Ярославской области установили трехметровую фигуру чиновника с копилкой

Чиновник собирает деньги на ремонт дорог. ФОТО: группа "Даниловские шахматы" во ВКонтакте

На Советской площади в Данилове появилась необычная шахматная доска с трехметровыми фигурами. Вместо привычных традиционных шахмат на ней установили скульптуры, изображающие жителей города XIX века.

- Изначально была поставлена задача сделать обычные крупные шахматы. Я предложил создать антропоморфные на тему «Даниловские типы XIX века». Подготовил эскизы, комиссии они понравились, - рассказал автор и исполнитель проекта, скульптор Владимир Барсуков.

Скульптуры изображают жителей города XIX века. ФОТО: группа "Даниловские шахматы" во ВКонтакте

Особое внимание жителей Ярославской области привлекла фигура чиновника, который держит в своих руках цилиндр-копилку с надписью «На дороги».

- Прототипами этой скульптуры стали два даниловских головы. Один из них Жженов, занимавшийся благотворительностью. Второй - с по-гоголевски говорящей фамилией Балаболкин. Когда в голову пришла идея сделать цилиндр-копилку, надо было придумать, а на что собирать. Выбрали дороги. Эта тема больная везде, - пояснил Владимир.

В настоящее время ключи от копилки хранятся у автора проекта. По завершении работ их передадут в администрацию города. Пойдут ли накопленные деньги на ремонт дорог, покажет время. Отметим, что цилиндр уже начал пополняться монетками.

Четыре белые фигуры уже установили. ФОТО: группа "Даниловские шахматы" во ВКонтакте

Всего по задумке на площади установят семь фигур. Четыре белые - чиновник, городовой, мещанка и ямщик - уже заняли свои места на шахматной доске. В скором времени рядом с ними расположатся три черных скульптуры: пожарный и крестьянин уже готовы, помещик находится в работе.

Многим проект пришелся по душе. Работы мастеров высоко оценили как сами даниловцы, так и жители других городов и районов области. Однако без ложки дегтя не обошлось. Вчера, 28 сентября, установленные фигуры стали мишенью для вандалов. Неизвестные средь бела дня обкидали их камнями.

- Повреждения мы уже устранили. Администрация обещала принять меры, - сказал Владимир Барсуков.

Остается надеяться, что хулиганов найдут и привлекут к ответственности, а за состоянием скульптур, ставших новой достопримечательностью Данилова, будут следить.