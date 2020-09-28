Губернатор Ярославской области выполнил предвыборное обещание, данное брейтовцам

Встреча Дмитрия Миронова и Алексея Миллера в Мышкине стала плодотворной. Фото: Правительство Ярославской области

Документ, охватывающий период с 2021 – 2025 годов, глава региона и председатель правления ПАО «Газпром» подписали в Мышкине 25 сентября. В ближайшие 5 лет компания вложит в газификацию региона порядка 27 миллиардов рублей. Работа проводится в рамках поручения Президента РФ.

– В рамках текущей программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области ведутся строительство и проектирование межпоселковых газопроводов, построены 4 блочно-модульные газовые котельные, подготовлено к приему газа более тысячи домовладений, – сообщил Дмитрий Миронов. – От новой пятилетней программы у нас большие ожидания. Ее объем финансирования более чем в 10 раз превышает сумму предыдущей программы. В рамках реализации соглашения уровень газификации области вырастет до 86,8 процента. Газ придет почти в 15 тысяч домов.

Программой зафиксировано строительство около 1100 километров межпоселковых и 519 километров внутрипоселковых газопроводов. Запланировано перевооружение семи газораспределительных станций. Кроме того, программой на 2021 – 2025 годы предусмотрена газификация Брейтовского района, который оставался не подключенным к отраслевой инфраструктуре. Согласно достигнутым договоренностям работы начнутся уже со следующего года.

– Хочу поблагодарить Правительство Ярославской области и вас лично за конструктивное взаимодействие и стопроцентное исполнение всех обязательств, которые на себя принимал регион в рамках нашего предыдущего плана, – сказал Дмитрию Миронову Алексей Миллер. – Все цели и задачи, все проекты, которые мы планировали, были реализованы. Главный вопрос дальнейшей работы – газификация села. Со стороны «Газпрома» мы готовы выделить необходимое финансирование, и оно будет значительно больше, чем в предыдущие годы.

- Безусловно, это позитивная новость. В Брейтовском районе уже работают проектировщики, проект будет готов в октябре, потом уйдет на экспертизу, и где-то через полгода, мы на это искренне надеемся, можно будет приступать к работам по газификации, - оценил новость депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков. – Жители до конца не верили, что это станет возможным, а вот теперь, когда они чувствуют, что газовая труба идет в их дома – ожидания у людей радостные. Для Брейтова, а это один из трех районов, который я, как депутат представляю в региональной думе, газификация – большое дело. Это и увеличение инвестиций, и снижение себестоимости топлива. Велика и социальная значимость возможности подключения газа здесь, где люди живут в основном в индивидуальных строениях. Я считаю, что роль губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который выполнил данное им предвыборное обещание о газификации Брейтовского района, просто неоценима. В 15 раз увеличить стоимость программы «Газпрома» для нашего региона – это здорово и позволит газифицировать порядка 200 населенных пунктов: большое дело, между прочим.

В ходе двусторонней встречи с Алексеем Миллером губернатор также отметил значительный вклад компании в реализацию социальных проектов на территории региона. Речь, в частности, шла о совершенствовании спортивной инфраструктуры. В 2015 году в Мышкине появился современный спорткомплекс с бассейном. Проект реализован в рамках программы «Газпром – детям».

В 2018 году введена в строй универсальная спортивная площадка за счет пожертвований ООО «Газпром трансгаз Ухта» и при поддержке губернаторской программы «Решаем вместе!». Летом здесь можно заниматься игровыми видами спорта, а зимой действует открытый каток. За счет областных средств выполнены инженерно-геологические изыскания, сформирована проектно-сметная документация, проведено благоустройство территории, закуплено спортивное оборудование, установлены трибуны и борта хоккейной коробки.

Оснащение объекта будет продолжено. Финансирование работ взяла на себя компания «Газпром». На площадке будут тент и оборудование для искусственного льда, благодаря чему появится возможность продлить период для занятий зимними видами спорта до шести месяцев.

Губернатор предложил главе «Газпрома» продолжить сотрудничество и запланировать создание в 2021 – 2022 годах физкультурно-оздоровительного комплекса в Некоузском районе и 10 пришкольных стадионов в муниципальных образованиях.