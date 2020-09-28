В Костромской области нашли тело второго охотника

Тело обоих охотников найдены Фото: СУ СКР по Костромской области

В акватории Горьковского водохранилища нашли тело второго охотника. Сейчас следователи проводят осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти мужчины.

В Костромскую область друзья-охотники приехали из Калужской области. Практически сразу они перестали выходить на связь и родные забили тревогу. Начались поиски пропавших, региональный СКР возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.

Тело одного из мужчин обнаружили 25 сентября. По предварительным данным, его смерть имела не криминальный характер. Но точно причины гибели установит экспертиза.

-Следственное управление выражает благодарность добровольцам, оказавшим помощь в поиске пропавших мужчин, - сказали в пресс-службе областного СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.