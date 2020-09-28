Мэрия Ярославля: к 2030 году ярославцы будут зарабатывать в среднем 96 тысяч рублей

Что ждет ярославцев к 2030 году. ФОТО: группа "Мэрия города Ярославля" во ВКонтакте

Ярославские власти подготовили стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. В документе, который опубликован на сайте мэрии, рассказывается о том, какие изменения ждут столицу Золотого кольца и ее жителей. Итак, к чему готовиться ярославцам.

У каждого района появится свой центр

В Ярославле хотят изменить зонирование города. В спальных районах появятся свои центры. К примеру, в Заволжском районе таким местом станет пересечение проспекта Машиностроителей с улицей Орджоникидзе. В Дзержинском их будет три: пересечение Ленинградского проспекта и улицы Панина, улицы Бабича и Тутаевского шоссе, Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. Центром Фрунзенского района планируют сделать территорию у парка Судостроителей.

Исторический центр города освободят от транзитного потока машин. Парковки в этом районе Ярославля станут платными. Вдоль Волги и Которосли сделают пешеходные зоны. Кроме того, через Которосль построят несколько пешеходных мостов. Также власти намерены развивать и инфраструктуру для велосипедистов - прокат и дорожки.

Что построят к 2030 году

В Ярославле появится четыре новых детских сада, три школы, волейбольный центр. На улице Громова возведут промышленный парк «Северный», на Московском проспекте IT-парк, биопарк на базе ярославского зоопарка, инновационный производственный центр и творческий комплекс на базе Ярославской Большой мануфактуры. В планах также спроектировать третий мост через Волгу и построить новые улицы и дороги, которые соединят районы и микрорайоны города.

Что будет с транспортом

В Ярославле создадут комплексную транспортную схему. Для общественного транспорта выделят полосы на проспектах Авиаторов, Октября, Московском и Ленинградском. Кроме того, планируют внедрить интеллектуальную систему управления транспортными потоками. Общественный транспорт хотят перевести на газомоторное топливо или аккумуляторные батареи. С этой целью создадут сеть газомоторных и электрических заправок. Еще в городе увеличат протяженность трамвайных путей. Кстати, во всем общественном транспорте введут автоматизированную систему оплаты проезда.

Жилищный вопрос

В Ярославле запустят программу реновации, то есть будут расселять и сносить ветхое жилье и строить на освободившемся месте новое. Отмечается, что в городе станет больше домов, покупка квартир в которых будет доступна семьям со средним достатком.

И, конечно же, зарплаты

Тут ярославские власти предусмотрели три варианта развития событий. Если город пойдет по пути консервативного развития, то среднемесячная заработная плата составит 69 тысяч рублей. Если по базовому, то 87,7 тысячи, что в два раза больше по сравнению с данными 2019 года. А в случае реализации оптимистического сценария ярославцы будут в среднем зарабатывать до 96 тысяч рублей в месяц.

Возникает закономерный вопрос. Сколько же Ярославлю понадобится денег, чтобы воплотить задуманное в жизнь? В мэрии посчитали и решили, что 670,8 миллиарда рублей будет вполне достаточно. У города, естественно, средств в таком объеме нет. Но власти рассчитывают на помощь из областного и федерального бюджетов, а также на частные источники финансирования - инвестиции. Их доля, согласно разработанной стратегии, должна составить 68% от общей суммы вложений.