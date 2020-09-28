Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 сентября 2020 года: ноль выздоровлений за сутки

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8483

Всего выздоровлений: 7999

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области впервые за очень долгий срок нет ни одного выздоровевшего за сутки. Зато заболевших – 48 человек. К счастью, умерших от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4142;

Рыбинск – 1236;

Ростовский МР - 460;

Тутаевский МР - 414;

Переславский городской округ - 386;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 281;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 181;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 22;

Любимский МР - 9.

Информация будет дополняться.