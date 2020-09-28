Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 сентября 2020 года: ноль выздоровлений за сутки

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8483
Всего выздоровлений: 7999
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области впервые за очень долгий срок нет ни одного выздоровевшего за сутки. Зато заболевших – 48 человек. К счастью, умерших от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4142;
Рыбинск – 1236;
Ростовский МР - 460;
Тутаевский МР - 414;
Переславский городской округ - 386;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 281;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 181;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 22;
Любимский МР - 9.
Информация будет дополняться.