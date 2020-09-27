В Ивановской области жертвами коронавируса стали еще два пациента

От коронавируса скончались еще два пациента из Ильинского и Приволжского районов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирусная статистика Ивановской области пополнилась двумя летальными случаями. От COVID-19 скончался 68-летний пациент из Ильинского района и 64-летний больной из Приволжского района. У обоих ивановцев были тяжелые сопутствующие патологии, сообщается на сайте регионального правительства. Всего с начала пандемии в Ивановской области от коронавируса умерли 134 человека.

По данным на 27 сентября, COVID-19 выявили еще у 50 жителей региона. Из новых случаев 35 были обследованы с диагнозами ОРВИ и пневмониями, 15 - по контакту с ранее заболевшими. Общее число заразившихся достигло 8550 человек.

На стационарном лечении в настоящее время находятся 660 пациентов. Из них 14 больных подключены к аппаратам ИВЛ, 328 - на койках с кислородной поддержкой. В целом под наблюдением врачей остаются 3290 человек с разными сроками окончания карантина.