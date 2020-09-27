Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 сентября 2020 года: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

Заболел еще 51 человек, выздоровели - 11. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8435

Всего выздоровлений: 7999

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает расти. За сутки инфекцию выявили у 51 жителя региона. При этом выписали всего 11 человек.

На данный момент на лечении в больницах находятся 526 пациентов. Из них 140 с подтвержденным коронавирусом, 386 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заразившимися находятся 1402 человека.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 4117;

Рыбинск - 1229;

Ростовский МР - 456;

Тутаевский МР - 405;

Переславский городской округ - 385;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР - 281;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 180;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 67;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР - 22;

Любимский МР - 9.