Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 сентября 2020 года: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

Заболел еще 51 человек, выздоровели - 11. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8435
Всего выздоровлений: 7999
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Число заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает расти. За сутки инфекцию выявили у 51 жителя региона. При этом выписали всего 11 человек.
На данный момент на лечении в больницах находятся 526 пациентов. Из них 140 с подтвержденным коронавирусом, 386 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заразившимися находятся 1402 человека.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 4117;
Рыбинск - 1229;
Ростовский МР - 456;
Тутаевский МР - 405;
Переславский городской округ - 385;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР - 281;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 180;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 67;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР - 22;
Любимский МР - 9.