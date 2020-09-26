Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 сентября 2020 года: заболели еще 53 человека

Заболели 53 человека, выздоровели - 76. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8384
Всего выздоровлений: 7988
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Еще 53 жителя Ярославской области заразились коронавирусом. Из-за COVID-19 на карантин ушел ярославский «Шинник». У некоторых игроков и сотрудников клуба тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Число выздоровевших же увеличилось на 76 человек.
В настоящее время госпитализирован 471 пациент: 141 с подтвержденным COVID-19, 330 с типичной клиникой заболевания.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 4089;
Рыбинск - 1220;
Ростовский МР - 450;
Тутаевский МР - 401;
Переславский городской округ - 384;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР - 281;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 177;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 67;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР - 22;
Любимский МР - 9.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области