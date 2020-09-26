Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 сентября 2020 года: заболели еще 53 человека

Заболели 53 человека, выздоровели - 76. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8384

Всего выздоровлений: 7988

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Еще 53 жителя Ярославской области заразились коронавирусом. Из-за COVID-19 на карантин ушел ярославский «Шинник». У некоторых игроков и сотрудников клуба тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Число выздоровевших же увеличилось на 76 человек.

В настоящее время госпитализирован 471 пациент: 141 с подтвержденным COVID-19, 330 с типичной клиникой заболевания.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 4089;

Рыбинск - 1220;

Ростовский МР - 450;

Тутаевский МР - 401;

Переславский городской округ - 384;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР - 281;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 177;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 67;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР - 22;

Любимский МР - 9.