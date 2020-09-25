В Костромской области нашли тело одного из пропавших охотников

Нашли тело одного из пропавших охотников Фото: Полина Вачнадзе

Тело одного из жителей Калужской области обнаружили сегодня, 25 сентября, в Костромской области. На месте работают специалисты.

Двух охотников, которые приехали на водохранилище в Костромскую область, искали полторы недели. Мужчины 56 лет и 61 года перестали отвечать на звонки, а потом не вышли встречать друга, который должен был к ним присоединиться. По факту безвестного исчезновения людей СКР по Костромской области возбудил уголовное дело.

Сейчас проводится осмотр и процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна определить причины смерти, но вряд ли она носит криминальный характер.

В поисках принимают участие криминалисты СКР, спасатели, полицейские, водолазная группа «Доброволец», поисковики-волонтеры. Проведены тщательные осмотры территории, как суши, так и воды, в том числе и при помощи квадрокоптера.

Поиски второго охотника продолжаются.