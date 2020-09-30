Сегодня в учебе - здоровье детей в приоритете

В день знаний в Рыбинске в рамках нацпроекта «Образование» была открыта современная школа на 786 мест. Глава региона Дмитрий Миронов принял участие в празднике, который прошел с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Фото: Правительство Ярославской области

Утренний фильтр, гибкий график

- Ирина Валентиновна, начнем с главного - сохранения здоровья детей. Правительство Ярославской области и губернатор региона Дмитрий Миронов неоднократно отмечали: именно эта цель - в приоритете. Сейчас много информации, что в некоторых школах классы переводятся на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями коронавируса. Расскажите, каков алгоритм ваших действий по предупреждению дальнейшего распространения инфекции?

- Мы ведем постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в наших образовательных организациях, организован ежедневный сбор информации о случаях заболеваний среди работников и школьников. Если выявлен положительный тест на коронавирус, следуют меры оперативного реагирования. Выявляются те, кто был в контакте с заболевшим - одноклассники, педагоги. По предписанию Роспотребнадзора выполняются мероприятия по разобщению детей и взрослых: временно приостанавливается очное посещение школы, образовательный процесс переводится в дистанционный формат. В школе усиливаются санитарные меры: проводится строгая дезинфекция здания и помещений. В последующем допуск в школу после дистанта осуществляется при наличии заключения врача.

- В новом учебном году и процесс обучения должен проходить по-новому: отдельные классы, ежедневная термометрия… Учеба идет уже несколько недель. Можно ли говорить о том, что удалось наладить и организовать эту работу?

- Да, школы региона сейчас работают в новых условиях: утренний фильтр, ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи. Усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплен отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено. Как предписывают санитарные нормы и правила, главные способы профилактики: разобщение детей, соблюдение санитарных правил, контроль за самочувствием. Этим мы и руководствуемся в организации учебного процесса. Конечно, при таком количестве образовательных организаций в регионе единого рецепта и подхода существовать не может. Школы разные, располагаются в зданиях, которые отличаются друг от друга, есть малокомплектные школы. Поэтому речь идет об общих принципах и о необходимости индивидуальных решений в конкретных случаях.

Пробелы в знаниях выявят ВПР

- Перейдем к учебному процессу. В ярославских школах, как и по всей стране, стартовали Всероссийские проверочные работы. Для чего они проводятся и сколько школьников из нашего региона примут в них участие?

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это самая массовая процедура по оценке качества подготовки школьников. В этом году из-за пандемии проверочные работы перенесены на начало нового учебного года, чтобы педагоги смогли выявить имеющиеся пробелы в знаниях учеников и скорректировать рабочие программы. Они проводятся по отдельным учебным предметам для определения уровня и качества знаний, полученных учащимися в предыдущем классе.

Проверочные работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Для учеников 5 - 8 классов ВПР являются обязательными. Для девятиклассников они проводятся в режиме апробации по решению школы.

Учащиеся пятых классов в рамках ВПР покажут знания по русскому языку, математике, окружающему миру. Для шестых классов проверочные работы будут организованы по русскому языку, математике, истории, биологии. Семиклассники выполнят задания по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию. Ученики восьмого класса будут писать работы по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике и иностранному языку. Девятый класс ждут русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика и химия.

Всероссийские проверочные работы начались 14 сентября и закончатся 12 октября, участие в них примут более 53 тысяч школьников из 363 образовательных организаций Ярославской области. Индивидуальные задания для каждой образовательной организации загружены в личные кабинеты школ.

Диагностика без апелляций

- А что будут писать десятиклассники?

- Да, хотелось бы отдельно остановиться на работах, которые напишут десятиклассники. Некоторые ошибочно называют их ОГЭ. К основному государственному экзамену они отношения не имеют, это диагностические работы, которые проводятся с той же целью, что и ВПР - чтобы обнаружить образовательные дефициты для последующего устранения. В Ярославской области диагностические работы начались 28 сентября и закончатся также 12 октября. Для тех, кто учится в классе универсального профиля, работы проводятся по русскому языку и математике. Для других профильных классов - по русскому языку, математике и двум предметам в соответствии с выбранным профилем. Десятиклассники выполняют диагностические работы в своих школах. Организаторы в аудиториях - также учителя своей школы. Рассмотрение апелляций, проведение перепроверок по результатам диагностических работ не предусмотрено.

Большинство программ - бесплатны

Ирина Лобода: "Сфера дополнительного образования в регионе активно развивается благодаря нацпроекту"Образование". Фото: Правительство Ярославской области

- В Ярославской области в очном формате начали работу учреждения дополнительного образования. Как отразилась на их работе непростая эпидемиологическая ситуация?

- Первые две недели мы рекомендовали организациям допобразования заниматься в дистанционном и индивидуальном формате. Сейчас идет работа в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. До конца года массовые мероприятия запрещены, поэтому будем решать, как провести конкурсы, слеты и соревнования безопасно для участников.

Хочу отметить, что, по сравнению с прошлым годом, количество кружков и секций не сократилось, а, наоборот, увеличилось более чем на 1000. Сейчас на нашем портале-навигаторе представлено более 8500 программ, причем 6500 из них - бесплатные. Адрес портала: yar.pfdo.ru. Спектр занятий, представленных в навигаторе, очень широк, и каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе: есть программы художественной направленности, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, естественно-научной и туристско-краеведческой.

Кроме того, эта сфера активно развивается благодаря нацпроекту «Образование». До конца года мы откроем новые места для почти четырех с половиной тысяч детей. Они создаются в 41 образовательной организации во всех муниципальных районах региона. Сейчас ведется активная работа по закупке оборудования, материалов и инвентаря - на эти цели предусмотрены средства из федерального и областного бюджетов в общей сумме порядка 30 миллионов рублей. Новые места позволят большему количеству школьников заниматься робототехникой, мультипликацией, экологией, спортивным туризмом, шахматами, гимнастикой, изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством.

В рамках нацпроекта в нашей области появились детские технопарки «Кванториум», в том числе и мобильные, а также центр цифрового образования детей «IT-Куб» в Переславле. Второй «IT-Куб» готовится к открытию в Тутаеве, сейчас там заканчивается ремонт помещений. Программы инженерно-технической направленности сейчас очень востребованы, вызывают большой интерес у детей и родителей, поэтому мы обеспечиваем условия для таких занятий.