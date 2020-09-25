Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 сентября 2020 года: еще полсотни ярославцев подхватили COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8331
Всего выздоровлений: 7913
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Коронавирус резвыми шагами продолжает распространяться по Ярославской области. За сутки – еще 50 зараженных, при том, что вылечившихся – всего 18. Госпитализировано 458 пациентов, в том числе, и художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Тесты сдали и другие члены труппы Первого русского. Если ли зараженные среди актеров, пока не известно, но Роспотребнадзор порекомендовал театру уйти на карантин и перенести начало сезона. Что и было сделано. Показ спектаклей стартует 16 октября. О новых датах показов спектаклей и способах сдачи билетов читайте здесь.
Всего на карантине после контакта с заболевшими сейчас находятся 2116 человек.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4060;
Рыбинск – 1217;
Ростовский МР - 446;
Тутаевский МР - 392;
Переславский городской округ - 384;
Ярославский МР - 368;
Гаврилов-Ямский МР – 281;
Рыбинский МР - 221;
Борисоглебский МР - 177;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 67;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 22;
Любимский МР - 9.