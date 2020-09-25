Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 сентября 2020 года: еще полсотни ярославцев подхватили COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8331

Всего выздоровлений: 7913

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Коронавирус резвыми шагами продолжает распространяться по Ярославской области. За сутки – еще 50 зараженных, при том, что вылечившихся – всего 18. Госпитализировано 458 пациентов, в том числе, и художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Тесты сдали и другие члены труппы Первого русского. Если ли зараженные среди актеров, пока не известно, но Роспотребнадзор порекомендовал театру уйти на карантин и перенести начало сезона. Что и было сделано. Показ спектаклей стартует 16 октября. О новых датах показов спектаклей и способах сдачи билетов читайте здесь.

Всего на карантине после контакта с заболевшими сейчас находятся 2116 человек.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4060;

Рыбинск – 1217;

Ростовский МР - 446;

Тутаевский МР - 392;

Переславский городской округ - 384;

Ярославский МР - 368;

Гаврилов-Ямский МР – 281;

Рыбинский МР - 221;

Борисоглебский МР - 177;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 67;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 22;

Любимский МР - 9.