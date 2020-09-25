Жители Ярославского района не могут доехать до Ярославля

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Круиз по маршруту №176
Жители поселка Щедрино знакомы с проблемами городского транспорта не понаслышке. Поселок находится в пяти минутах езды от города, добраться до него можно на маршрутке №176 АО «Ярославское АТП».
Пять километров, пять минут в дороге – проблем быть не должно, но на транспортную компанию регулярно обрушиваются всевозможные виды жалоб. Начиная с возмущенных комментариев в социальных сетях, и заканчивая звонками в Ярославское АТП и письменными жалобами в департамент транспорта области.
- Маршрутка №176 ходит ужасно и как ей вздумается. Водители вечно злые и недовольные, - пишет Юлия Б.
- Плохо ездят. Носятся, не по расписанию, часто не останавливаются на остановке... Раньше на 5 минут приходишь - маршрутки уже нет, то вовсе рейса нет по расписанию, - жалуется Анастасия У.
- Маршрутка ходит не всегда вовремя. Едем на 7:30 - порой ее нет. С маленьким ребенком приходиться стоять, так как возим малыша в городские ясли. Иногда в Крестах стоим, тоже приходит не через 15 минут, а через 40 - ходят безобразно, - рассказывает Татьяна И.
На каждый вопрос найдется ответ
Наталья Морозова живет в поселке Щедрино около 10 лет и регулярно ездит на 176-м автобусе. Также регулярно она пишет письма в региональный департамент транспорта.
Требование всегда одно - улучшить качество перевозок.
А в ответ:
- …Приносим извинения за причиненные неудобства…
- …По информации АО «Ярославское АТП», обслуживающего маршрут, срывы рейсов и опоздания связаны с техническими неисправностями подвижного состава, возникающими в процессе эксплуатации автобусов по маршруту…
-…По информации АО «Ярославское АТП», обслуживающего маршрут, срывы рейсов связаны с неукомплектованностью на данный момент водительским составом.
Как пояснили КП-Ярославль в департаменте транспорта региона, виной всему - недостаточная обеспеченность Ярославля инфраструктурой по обслуживанию автобусов подобного класса.
- Выполнение транспортной работы по маршруту №176 «Ярославль (Ярославль Главный) - Щедрино» выполнялось газомоторными автобусами малого класса 2017 года выпуска. Ввиду недостаточной обеспеченности в Ярославле инфраструктурой по обслуживанию и заправке такого типа транспортных средств, периодически это приводило к срывам в транспортной работе, - говорят в ведомстве.
Начальник колонны «Ярославского АТП» перебои в работе автобуса также объясняет очередями на заправках газового топлива. Машин много - заправочных комплексов только два.
- Проблема решается. Заменяем газовые автобусы на дизельные. У нас уже почти половина автобусов работает на дизельном топливе - из семи три. Когда полностью перейдем на другой вид топлива, зависит от директора, - говорит Константин Круглов.
Но самое интересное то, что в январе 2018 года АТП перевело часть автобусов, включая пригородный маршрут №176, с дизельного топлива на газовое. Естественно, о том, что в городе всего два заправочных комплекса, специалистам было хорошо известно. Сейчас пошел обратный процесс.
Проблемы в транспортном сообщении поселка и Ярославля объясняют и неполным штатом сотрудников, а также очередями на заправках. Почему-то считается, что такие оправдания должны успокоить щедринцев...