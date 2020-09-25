Волковский театр из-за COVID-19 перенес открытие сезона: расписание спектаклей

Первый спектакль состоится 16 октября. ФОТО: архив КП

Волковский театр ушел на карантин из-за коронавируса. С COVID-19 был госпитализирован художественный руководитель театра Сергей Пускепалис, тесты на наличие инфекции сдала вся труппа.

Здравый смысл и рекомендации Роспотребнадзора подсказали перенести открытие сезона на две недели. Первый спектакль состоится 16 октября.

- Мы уже готовит новую афишу на октябрь с новыми датами показов спектаклей. Пожалуйста, найдите число, на которое у вас куплены билеты и посмотрите, на какие даты перенесены спектакли. Мы перенесли спектакли на те же две недели. Все билеты действительны на новые даты, - пояснили в пресс-службе Первого русского.

Некоторые спектакли отменены. Если вы покупали билет онлайн, деньги автоматически вернутся на карту. Если приобретали в кассе, нужно обратиться туда в любое время.

На все вопросы ответят по телефону 72-74-04, также можно обратиться к администраторам: volkov_adm@mail.ru.

График переносов и отмены спектаклей

Основная сцена:

03.10 (сб) «Еврейское счастье» - 17.10 (сб)

04.10 (вс) «Еврейское счастье» - 18.10 (вс)

06.10 (вт) «Бабаня» - 03.11 (вт)

07.10 (ср) «Золотой теленок» - 04.11 (ср)

08.10 (чт) «Неаполитанские каникулы» - 23.10 (пт)

09.10 (пт) «Земля Эльзы» - 06.11 (пт)

10.10 (сб) «Пушкиниана. Любовь и карты» - 14.10 (сб)

11.10 (вс) «Бульвар удачи» - 08.11 (вс)

16.10 (пт) «Сирена и Виктория» - 30.10 (пт)

17.10 (сб) «Сирена и Виктория» - 31.10 (сб)

18.10 (вс) «Жестокие игры» - 01.11 (вс)

23.10 (пт) «Девушка для прощаний» - отмена спектакля

27.10 (вт) «Лес» - отмена спектакля

28.10 (ср) «Зеленая зона» - отмена спектакля

29.10 (чт) «Две смешные истории» - отмена спектакля

30.10 (пт) «Калина красная» - отмена спектакля

31.10 (сб) «Неаполитанские каникулы» - 28.11 (сб)

Камерная сцена:

06.10 (вт) Бенефис В.Кириллова - 03.11 (вт)

11.10 (вс) «Любовью не шутят» - 08.11 (вс)

13.10 (вт) «Театральный блюз» - отмена спектакля

14.10 (ср) «Москва-Петушки» - отмена спектакля

17.10 (сб) «Каренин» - отмена спектакля

18.10 (вс) «Письма первой мировой» - отмена спектакля

31.10 (сб) «Москва-Петушки» - 28.11 (сб)