В Ростовском районе возобновили подачу питьевой воды

Произведен забор проб воды в нескольких точках Фото: Правительство Ярославской области

В Ростовском районе провели повторное обследование реки Устье. По данным Южного водоканала, вода у водозабора обновилась благодаря течению, а из-за оперативной остановки ее забора не произошло загрязнения систем.

- С 15 часов забор воды возобновился. Подача питьевой воды в Ростове восстанавливается, - сообщили в правительстве региона.

На место ЧП выезжали сотрудники департамента охраны окружающей среды, департамента АПК и Россельхознадзора, а также межрайонный природоохранный прокурор.

- Произведен забор проб воды в нескольких точках: в районе водозабора, у очистных сооружений Семибратова, где были признаки загрязнения, в реке Сума и в районе предприятия «Красный маяк», ниже по течению реки Устье. Результаты проб будут готовы в течение двух недель. Кроме того, обследована прибрежная зона реки от водозабора до «Красного маяка» на расстоянии более 40 километров. Объективных данных о загрязнении навозными стоками нет, - сказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Ранее в Южном водоканале сообщали, что навоз течет по реке.