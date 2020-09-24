В Кинешме 18-летний водитель сбил на «зебре» женщину с ребенком

Водитель за рулем всего два месяца, но 4 раза был оштрафован за превышение скорости. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Страшное ДТП произошло сегодня, 24 сентября, на улице Социалистической в Кинешме Ивановской области. 18-летний молодой человек на «четырнадцатом» ВАЗе на большой скорости наехал на двух пешеходов. Бабушка и внучка переходили дорогу по «зебре».

62-летняя женщина скончалась на месте аварии, 8-летнюю девочку в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сегодня же ребенка на вертолете санавиации доставят в клинику Иванова.

По предварительным данным, водитель был трезв, но скорость превысил значительно. Именно это сотрудники правоохранительных органов сейчас называют основной причиной аварии.

Известно, что за рулем сидел начинающий водитель – права он получил только в июле этого года. Но за две месяца молодой человек уже девять раз был оштрафован за нарушения правил дорожного движения, из них 4 раза – за превышение скорости.

- А еще предлагают водительские права выдавать с 16 лет. Да не дай бог, - комментируют ДТП в социальной сети.