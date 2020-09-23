Веретейская мозаика

В этот новый 44-квартирный дом будут переселяться борковчане из аварийного жилья. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Касьянов год для сельского бюджета

Веретейское сельское поселение особенное. Расположено оно на северо-востоке Некоузского муниципального района, в том числе на побережье Рыбинского водохранилища. По сути, это уцелевшая после затопления часть Мологского уезда.

Поселение могло бы считаться глубинкой, если бы его центр - поселок Борок - не был и центром академической науки. Здесь - невероятная для любого другого места концентрация высокообразованных специалистов. А значит, и стандарты задаются другие… Это приходится учитывать власти, и в первую очередь сотрудникам администрации поселения.

Между тем ресурсы местного бюджета ограничены. А нынешний високосный (касьянов) год нанес по его доходной части крайне ощутимые удары.

Сначала снизились платежи за землю, которые вносят учреждения науки, а именно они являются для Веретейского сельского поселения основой поступлений. В результате новой кадастровой оценки платежи сократились втрое! Легким движением чьей-то руки поселение превращается в дотационное. Пришлось на ходу пересматривать расходы, урезать привычные их статьи, отказываться от запланированных проектов, мероприятий, а многое переносить до лучших времен.

Затем нагрянула пандемия коронавирусной инфекции, и уменьшились поступления по второй статье доходов - налогу на доходы физических лиц. Многие люди оказались на больничном, а кто-то и вовсе без работы. Какие уж тут доходы и налоги от них… Сельские поселения всегда призывали разрабатывать стратегии «социально-экономического развития». Но с такими поступлениями в бюджет говорить о развитии практически невозможно - разве что о выживании…

И тем не менее жизнь продолжается. Мы приехали в Веретейское сельское поселение, чтобы увидеть, что там сейчас происходит. А нашим «экскурсоводом» стала глава поселения Татьяна Гавриш.

Татьяна Гавриш, глава Веретейского сельского поселения. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Много стоит дом построить!

Одна из наиболее острых проблем поселка Борок, центра Веретейского сельского поселения, - расселение многоквартирных жилых домов, которые были признаны аварийными еще в 2007 году.

Решение этой задачи осложнялось не только финансовыми проблемами, но и уникальной особенностью поселка, который строился как «наукоград». Здесь расположены Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина и геофизическая обсерватория «Борок», филиал Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук.

Соответственно абсолютное большинство земельных участков здесь находится в федеральной собственности.

Между тем расселять за счет региона дома, стоящие на федеральной земле, по действующему законодательству невозможно. В итоге администрации пришлось обращаться с иском в суд, добиваясь перевода земельных участков под аварийными домами в собственность органов местного самоуправления. Квартиры в аварийных домах тоже нужно было перевести в муниципальную собственность. Это удалось, но потребовало дополнительного времени. Как, впрочем, и то, что администрации Веретейского сельского поселения необходимо было сформировать земельные участки для строительства многоквартирных домов, в которые и предполагалось переселять людей из аварийного жилья.

Такие аварийные дома сейчас расселяют в Борке. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

И вот строительство нового многоквартирного дома в Борке завершается. В него и поедут новоселы. В этом году - из трех расселяемых аварийных многоквартирных жилых домов, а в следующем - еще из двух.

- Все-таки ничего невозможного нет. Было потрачено много сил и времени, но проблема решается, - говорит глава Веретейского сельского поселения Татьяна Гавриш. - Решив бюрократические вопросы, нам удалось войти в областную программу по расселению аварийного жилья. Я очень благодарна за огромные усилия всем своим коллегам. А еще спасибо губернатору, спасибо заместителю директора департамента строительства Ярославской области Татьяне Васильевне Жгулевой. Вместе нам удается добиваться видимых результатов.

Татьяна Гавриш показывает нам и новый дом, и старые аварийные здания.

- Аварийные жилые дома - это вечная головная боль, - признается Татьяна Борисовна. - Здесь постоянно все отказывает. Например, вчера в одном из домов не стало ни холодной, ни горячей воды. Сети просто сгнили. А в одном из аварийных домов год назад еще и пожар произошел, и я с ужасом думала, как же люди будут зимовать… Сложный период наступает во время новогодних праздников, когда многие сотрудники различных служб отдыхают.

В новом доме 44 квартиры. «Однушки», «двушки», «трешки». Сдадут эту единственную в Борке новостройку к концу октября. Сейчас внутри идут отделочные работы, а снаружи обустраивается придомовая территория.

А у вас в квартире газ?

Одно из преимуществ нового дома - индивидуальное газовое отопление. Но и главная сложность, которую нужно срочно решать, - подключение газа.

Новый дом построен на муниципальной земле, но вокруг земля - федеральная. До газа - рукой подать, метров сто. Но труба на «муниципальный островок» должна пройти по федеральной земле. А для этого нужно получить согласие в Москве.

Соответствующие документы подали, но в столице, похоже, на план местности и смотреть не стали. А просто решили, что газопровод нужно подводить по муниципальной земле. И вот так, не глядя, попросту отказали Борку в его просьбе.

Как решать эту проблему? Да так же, как и предыдущие. Стучаться во все двери, вновь и вновь доказывая, казалось бы, очевидные вещи.

- Вчера я начала писать письмо с просьбой о поддержке в этом вопросе. Обращаюсь к нашему депутату в Госдуме России Илье Владимировичу Осипову. Тем более что он - член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному комплексу. Будем надеяться, что депутат поможет своим избирателям, - говорит Татьяна Гавриш.

Эх, дорожка…

В этом году сыр-бор в Борке разгорелся из-за этой дорожки. По ней ученые, геофизики и биологи, ходят из своих домов на работу, прогуливаются пенсионеры… Романтическое место! Правда, не всегда.

Вокруг этой дорожки в Борке разгорелся сыр-бор. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

В сухую погоду тут приятно пройтись. А дождь и мокрый снег превращают ее в непролазные лужи и грязь. Регулярные «пользователи» дорожки давно мечтают, чтобы на ней появилось твердое покрытие. И такая возможность появилась - проект могли включить в губернаторскую программу «Решаем вместе». Но не включили, поскольку у асфальтирования дорожки появились оппоненты, проголосовавшие «против» в процессе интернет-голосования.

Почему так получилось?

Наши собеседники говорят, что среди голосовавших было много тех, кто в Борке родился, вырос, но сейчас здесь не живет, а если и приезжает, то летом, на отдых. И ностальгические чувства этих людей понятны: их душе и сердцу мила грунтовая дорожка вдоль шеренги берез. Но грязь-то ногами по нескольку месяцев в году здесь месят постоянные жители! И женщины-геофизики не понимают, почему они должны ходить на работу в резиновых сапогах, а не в приличной обуви на каблуках. Оппоненты им, правда, советуют путешествовать по другой параллельной заасфальтированной дорожке. Но сторонники асфальтирования справедливо замечают: там паркуются и ездят машины, так что этот вариант и неудобен, и небезопасен…

Еще одна часть противников работ апеллировала к тому, что замостить дорожку можно, но только «экологически чистыми материалами». Словно бы не понимая, что стоимость такого покрытия автоматически сделает реализацию проекта невозможной.

Пока мы фотографируем дорожку, нам встречается одна из геофизиков - кандидат наук Валентина Васильевна Щербакова. Между прочим, бабушка фигуристки-одиночницы Анны Щербаковой, двукратной чемпионки России (2019 и 2020 гг.). Той, что в воскресенье вновь победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России.

Ее отца болельщики не раз видели на трибунах в майке с надписью «Борок».

- Один из оппонентов сказал мне, что для него «несовместимы березовая аллея и асфальт» и он «любит ходить по мягкой земле», - говорит Валентина Васильевна. - Ну что я тут могу сказать? Его позиция не дает права выбора другой стороне. А наша - такой выбор предоставляет. Если в будущем асфальтовая дорожка здесь все же появится, то я смогу ходить по ней, а мой оппонент - рядом, «по мягкой земле». А если дорожки не будет, то мне и моим коллегам так и придется ходить по грязи и лужам. Когда начинаются дожди, приходится пробираться уже даже не по дорожке, а рядом с ней - через кусты, по теплотрассе. Да и нынешними зимами с их постоянными оттепелями здесь тоже несладко - под ногами смесь льда и воды. К тому же не стоит забывать, что вокруг живет немало пожилых людей, и они тоже могут ходить по сегодняшней грунтовой дорожке лишь тогда, когда сухо… Для меня это очевидно. Для наших оппонентов почему-то нет. Но мы надеемся, что в конце концов они учтут и нашу точку зрения.

«Решаем вместе»

По губернаторской программе «Решаем вместе» в Борке сейчас ведется благоустройство территории пяти многоквартирных домов. Работает здесь Некоузский филиал «Ярдормоста».

Совсем рядом еще один объект этого года - спортивная площадка. Особенно популярна она была во время летних каникул и отпусков. Детей в Борке собралось больше обычного - уроженцы поселка, разлетевшиеся в большие города, во время карантина вспомнили о своей малой родине.

На обновленной спортплощадке появились современное покрытие, уличные тренажеры и навес. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Спортплощадка здесь существовала и раньше, но давным-давно заброшена. По программе «Решаем вместе» ее удалось обновить - выровнять, уложить асфальт, а затем - современное искусственное покрытие, установить уличные тренажеры и навес. Потом за свой счет поселение хочет установить здесь скамейки (в первую очередь об этом просят пожилые женщины, которые во время прогулок наблюдают, как резвятся на спортплощадке их внуки), поставить урны, заменить старые баскетбольные щиты и наладить освещение.

- Мы волновались, когда конкурс на создание искусственного покрытия выиграли вологжане из села Молочное. Беспокоились, что еще за «веселые молочники» к нам приедут, как работу выполнят? А они оказались замечательными людьми, работали до 10 вечера и очень быстро и качественно все сделали. И даже документы нам прислали курьерской почтой.

Чем дальше в лес, тем больше дров…

Гордость Борка и его проблема - уникальный парк. Дело в том, что нынешний Борок возник на месте старинной дворянской усадьбы «Борок», последним владельцем которой был Николай Александрович Морозов - человек уникальной судьбы, революционер-народник, четверть века проведший в царских тюрьмах, поэт и почетный член Академии наук СССР.

Здесь и сейчас - заповедные, красивейшие места. Но земля эта опять-таки федеральная. После серии ветровалов многие деревья в парке рухнули и стали огромной проблемой.

Прекрасный парк превращается в заброшенную территорию. А убрать ветровалы местным властям не позволило законодательство об ООПТ.

- Впереди зима, когда парк становится особенно притягательным местом для детворы. Там они катаются с горки. А теперь вокруг бурелом, - с грустью говорит Татьяна Гавриш.

Впрочем, борковчане и тут не собираются унывать и опускать руки. Надеемся, что при поддержке сотрудников Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН им удастся расчистить парк, и он вновь станет уютным и красивым – на радость всем окружающим!

Живая память

В селе Воскресенском, что на речке Корбухе, население и власть Веретейского сельского поселения сейчас обустраивают улицу. А местные жители за свой счет создают мемориал в честь земляков - участников Великой Отечественной войны.

Жители с.Воскресенское и окрестных населенных пунктов решили увековечить имена своих предков - солдат Победы. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- К нашему великому сожалению, создание памятника происходит без участия власти, - печалится Татьяна Гавриш. - Мы обещали помочь деньгами и заложили на эти цели в бюджете поселения 151 тысячу рублей. Но затем у нас рухнули доходы, и мы не смогли осилить этот платеж. На областном конкурсе проект памятника в Воскресенском поддержки тоже не нашел. Очень жаль… Сейчас жители (инициатором и движущей силой проекта является Николай Юрьевич Старцев) уже уложили бетонное основание и привезли в Воскресенское мраморные плиты.

Простенький памятник, в свое время тоже установленный за счет населения, в Воскресенском уже есть - это небольшая стела в ограде храма. Но местные жители решили, что их предки - воины из Воскресенского и соседних населенных пунктов - должны быть увековечены более ярко и поименно. Имен на мраморе будет высечено более 200 По всей видимости, проект обойдется энтузиастам в 350 тысяч рублей. И жители Воскресенского наверняка будут благодарны за любую помощь в их благородном деле.