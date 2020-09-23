Ивановец убил знакомого и пытался свалить вину на свою сожительницу

Преступник хотел переложить вину на другого человека, не получилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве и уклонении от административного надзора.

Преступление было совершено в апреле прошлого года. Мужчина и его сожительница находились в гостях. Конечно, не обошлось без спиртного и конфликта: хозяин дома из-за чего-то разозлился на гостя и стал его выгонять. Тот не стал терпеть оскорбления.

- Потерпевшему было нанесено не менее 19 ударов ножом в шею и туловище, оказались повреждены левое легкое, сердце и печень. Мужчина от полученных травм скончался, а гость скрылся с места преступления, прихватив старенький мобильник хозяина дома, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Мужчину все же задержали, но в самом начале расследования он поступил совсем не по-джентельменски – попытался переложить вину на свою сожительницу. Но под тяжестью собранных доказательств признал свою вину.

- Кроме того, установлено, что обвиняемый, освободившись из мест лишения свободы, уклонялся от административного надзора и не раз нарушал ограничения, установленные решением суда, - пояснили в региональном СКР.

По совокупности статей, виновному было назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы. Мужчина отправится в колонию строгого режима.