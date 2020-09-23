Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 сентября 2020 года: +49 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика.

Всего заражений: 8235

Всего выздоровлений: 7841

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки еще 49 человек заразились коронавирусом, выздоровели за сутки 90 человек.

Театральный сезон в регионе чуть было не оказался под угрозой. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис госпитализирован в клинику с COVID-19. С труппой он не общался, но на всякий случай артисты сделали тесты. Самочувствие у всех нормальное, об отмене спектаклей пока ничего не говорится.

Стаистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4016;

Рыбинск – 1194;

Ростовский МР - 446;

Тутаевский МР - 382;

Переславский городской округ - 380;

Ярославский МР - 367;

Гаврилов-Ямский МР – 280;

Рыбинский МР - 214;

Борисоглебский МР - 177;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 85;

Даниловский МР - 63;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 21;

Любимский МР - 9.