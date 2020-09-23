Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 сентября 2020 года: +49 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика.
Всего заражений: 8235
Всего выздоровлений: 7841
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки еще 49 человек заразились коронавирусом, выздоровели за сутки 90 человек.
Театральный сезон в регионе чуть было не оказался под угрозой. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис госпитализирован в клинику с COVID-19. С труппой он не общался, но на всякий случай артисты сделали тесты. Самочувствие у всех нормальное, об отмене спектаклей пока ничего не говорится.
Стаистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4016;
Рыбинск – 1194;
Ростовский МР - 446;
Тутаевский МР - 382;
Переславский городской округ - 380;
Ярославский МР - 367;
Гаврилов-Ямский МР – 280;
Рыбинский МР - 214;
Борисоглебский МР - 177;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 85;
Даниловский МР - 63;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 21;
Любимский МР - 9.