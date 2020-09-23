Холодная еда и много булок: чем в питании школьников не довольны ярославские родители

В Ярославской области прошел мониторинг организации горячего питания в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области прошел мониторинг организации горячего питания в школах. Порядка 90% родителей само меню устраивает, правда, есть жалобы на то, что подают ребятам уже остывшие блюда. Это самая частая претензия.

Кроме того, многие родители отмечают несоответствие рациона времени суток и плохое приготовление гарниров.

Споры вызвали и размеры порций. Одни считают, что их нужно сократить и за счет этого улучшить качество продуктов, другие же считают, что порции слишком малы.

72% опрошенных считают школьное меню здоровым и полноценным. Но родители просят сократить количество сахара в напитках и заменить пирожки и булочки овощами и фруктами. Также было бы неплохо, если бы учащимся второй смены давали первые блюда.

- Все результаты опроса направлены в Москву в адрес «Народного контроля»Там полученные данные будут систематизированы. После чего будут выработаны предложения по улучшению качества питания на федеральном уровне. Считаю, что с каждым обращением необходимо разбираться предметно и реагировать там, где жалобы подтвердятся, - сказал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов.