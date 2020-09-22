В Ивановской области почти половина COVID-пациентов находятся на кислородной поддержке

В стационарах находятся 553 ивановца Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ивановской области за сутки еще у 44 человек нашли коронавирус. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 подхватили 8315 местных жителей. Из новых заражений 17 ивановцев были инфицированы по контакту с ранее заболевшими.

Сейчас под присмотром медиков остаются 3160 человек с разными сроками окончания карантина. В стационарах находятся 553 ивановца, из них 249 - на койках с кислородом. на аппаратах ИВЛ 10 пациентов. На данный момент 117 мест в больницах свободны.

За сутки, к счастью, новых смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего в Ивановской области с начала пандемии от этой болезни умерли 130 человек. У всех были тяжелые сопутствующие патологии, сообщает региональный департамент здравоохранения.