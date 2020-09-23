В Ярославской области 34 класса переведены на дистант Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области 34 класса в 23 школах переведены на дистанционное обучение. До 25 сентября полностью закрыта Горкинская школа в Переславле. Четыре группы в детских садах ушли на карантин - дети здоровы, но COVID-19 подтвердился у шести работников, в том числе, четырех воспитателей. На карантине и 8 групп в четырех колледжах. Данные на 23 сентября опубликовал департамент образования региона.

В Ярославле коронавирус - в 15 школах. "Рекорды" бьет школа №18 - там инфекцию подхватили 12 учеников, все они из одного класса, и педагог. На втором месте по заболеваемости школа №37 - в ней пять заболевших учеников и педагог.

В Рыбинске коронавирус в четырех учебных учреждения, болеют 4 школьника и 2 педагога. Также на дистанте классы в школах Переславля, Пошехонья, Ростовского и Некоузского районов.

В детских садах ситуация пока не критическая: на карантине четыре ярославских садика: №№209, 231, 175 и 88. Все малыши здоровы, заражены COVID-19 четыре воспитателя и два сотрудника.

На карантине рыбинские школы-интернаты №1 и №2, ярославская школа-интернат №7 и Петровская школа-интернат.

Болеют и студенты. Тесты показали коронавирус у учащихся Ростовского педагогического колледжа, Рыбинского полиграфического и Рыбинского педагогического колледжей, а также Роствоского педколледжа.