Рыбинский завод «Крома» стал лидером по производительности труда в Ярославской области

Рыбинский завод «Крома» производит кровельные материалы

Предприятие по производству кровельных материалов «Крома» третий год подряд было названо лучшим по производительности труда в регионе. Этот показатель на заводе по итогам 2019 г. составил 14,28 миллионов рублей на человека в год.

- Мы непрерывно улучшаем производство, делаем технологии доступными, повышая эффективность бизнеса. Автоматизация бизнес-процессов дает нам возможность не только увеличить скорость и снизить их стоимость, но и повышает качество процессов для того, чтобы строительные материалы и решения были доступны для каждого человека, - говорит Вадим Дружков, директор рыбинского завода «Крома»

Деловой портал «Управление производством» на прошлой неделе начал подводить итоги шестой Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2020». Как отмечают организаторы Премии, высокая производительность может быть не только у нефтегазовых компаний, золотодобывающих и т.п. Примером тому служат заводы Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, которые в очередной раз представлены в номинации «ТОП-100 промышленных компаний России по производительности труда», и многие из них являются лидерами своих регионов.

ТЕХНОНИКОЛЬ более 10 лет развивает собственную производственную систему, которая нацелена на повышение эффективности. С 2018 года Корпорация является партнером программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», подписав соглашение с Минэкономразвития на Петербургском международном экономическом форуме.