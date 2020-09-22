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Происшествия

Погибли 8 человек: в Ярославской области направлено в суд дело "ростовского поджигателя"

Мужчина спалил дом из мести за обиженного сына
Полина Вачнадзе
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Обвиняемый весь период следствия был под стражей

Обвиняемый весь период следствия был под стражей

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ростова Великого. Мужчина обвиняется в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, и покушении на убийство.

О трагедии, которая произошла в провинциальном тихом Ростове в октябре 2019 года, узнала вся страны. Во время пожара в двухэтажном деревянном доме на улице Ленинской погибли восемь человек, в том числе пятеро детей.

Пожар начался около 5 часов утра, когда все жители дома спокойно спали. Увидев пламя, люди начала в панике спасаться, в первую очередь, вытаскивать из огня и дыма детей. Но двум малышам помочь было некому: в ту ночь они остались дома одни.

Сразу же было установлено – это поджог. Предполагаемого виновника ЧП задержали практически сразу, мужчина даже не отрицал свою вину. В момент совершения преступления он был пьян.

- По версии следствия, обвиняемый ночью поджег деревянную лестницу дома, в котором, как он считал, проживал школьник, обидевший его сына. Пламя перешло на деревянные перекрытия второго этажа, из-за чего пути эвакуации были перекрыты, - сообщает прокуратура Ярославской области.

Во время расследования уголовного дела следователи провели 33 судебные экспертизы, допросили более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими в том числе и из-за уничтожения и повреждения из имущества. Ущерб составил свыше 16 миллионов рублей.

Пока шла работа по делу, обвиняемый оставался под стражей.

- В результате проведенных следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности ростовца к совершению преступления, - комментирует пресс-служба регионального СКР.

Уголовное дело будет рассматривать Ярославский областной суд.

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