Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 сентября 2020 года: еще 50 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8138

Всего выздоровлений: 7688

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки на 50 человек, сообщает оперативный штаб. При этом за те же самые сутки выздоровели лишь три человека.

У соседей ситуация складывается следующим образом. В Ивановской области за сутки заразились 43 местных жителя, выздоровевших нет. В Костромской области 37 заболевших и 7 выздоровевших. В Вологодской области заразились 43 человека, вылечились трое.

Во Владимирском регионе 32 теста показали COVID-19, выздоровевших нет. В Тверском регионе - +35 зараженных и 0 выздоровевших.

В Московской области самые большие цифры по ближайшим к нам соседям, что не удивительно: 193 новых больных, 169 выздоровевших и 4 – умерших.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3958;

Рыбинск – 1177;

Ростовский МР - 446;

Переславский городской округ - 380;

Тутаевский МР - 372;

Ярославский МР - 365;

Гаврилов-Ямский МР – 280;

Рыбинский МР - 213;

Борисоглебский МР - 176;

Угличский МР - 157;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 141;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 85;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР - 9.