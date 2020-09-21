Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 сентября 2020 года: еще 50 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8138
Всего выздоровлений: 7688
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки на 50 человек, сообщает оперативный штаб. При этом за те же самые сутки выздоровели лишь три человека.
У соседей ситуация складывается следующим образом. В Ивановской области за сутки заразились 43 местных жителя, выздоровевших нет. В Костромской области 37 заболевших и 7 выздоровевших. В Вологодской области заразились 43 человека, вылечились трое.
Во Владимирском регионе 32 теста показали COVID-19, выздоровевших нет. В Тверском регионе - +35 зараженных и 0 выздоровевших.
В Московской области самые большие цифры по ближайшим к нам соседям, что не удивительно: 193 новых больных, 169 выздоровевших и 4 – умерших.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3958;
Рыбинск – 1177;
Ростовский МР - 446;
Переславский городской округ - 380;
Тутаевский МР - 372;
Ярославский МР - 365;
Гаврилов-Ямский МР – 280;
Рыбинский МР - 213;
Борисоглебский МР - 176;
Угличский МР - 157;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 141;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 85;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР - 9.