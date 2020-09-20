Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 сентября 2020 года: еще 47 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8088
Всего выздоровлений: 7685
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
За сутки коронавирусной инфекцией в Ярославской области заразились еще 47 человек. Выздоровели 26 ярославцев.
На инфекционные койки госпитализировано 432 пациента: 143 с подтвержденной инфекцией и 289 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 2482 человека.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3936;
Рыбинск – 1175;
Ростовский МР - 442;
Переславский городской округ - 380;
Тутаевский МР - 372;
Ярославский МР - 359;
Гаврилов-Ямский МР – 280;
Рыбинский МР - 212;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 151;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 137;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 84;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР - 9.