Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 сентября 2020 года: еще 47 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8088

Всего выздоровлений: 7685

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

За сутки коронавирусной инфекцией в Ярославской области заразились еще 47 человек. Выздоровели 26 ярославцев.

На инфекционные койки госпитализировано 432 пациента: 143 с подтвержденной инфекцией и 289 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 2482 человека.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3936;

Рыбинск – 1175;

Ростовский МР - 442;

Переславский городской округ - 380;

Тутаевский МР - 372;

Ярославский МР - 359;

Гаврилов-Ямский МР – 280;

Рыбинский МР - 212;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 151;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 137;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 84;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР - 9.