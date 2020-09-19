Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 сентября 2020 года: вылечили 93 ярославцев

Скриншот Яндекс.статистика
Всего заражений: 8041
Всего выздоровлений: 7659
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области еще 44 местным жителям за минувшие сутки был поставлен диагноз коронавирус. Вылечились 93 человека. На инфекционные койки госпитализировано 424 пациента: 142 с подтвержденным COVID-19 и 282 - с типичной клиникой болезни.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3926;
Рыбинск – 1170;
Ростовский МР - 429;
Переславский городской округ - 378;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 353;
Гаврилов-Ямский МР – 279;
Рыбинский МР - 211;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 151;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 130;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 83;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР - 9.