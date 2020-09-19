Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 сентября 2020 года: вылечили 93 ярославцев

Скриншот Яндекс.статистика

Всего заражений: 8041

Всего выздоровлений: 7659

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области еще 44 местным жителям за минувшие сутки был поставлен диагноз коронавирус. Вылечились 93 человека. На инфекционные койки госпитализировано 424 пациента: 142 с подтвержденным COVID-19 и 282 - с типичной клиникой болезни.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3926;

Рыбинск – 1170;

Ростовский МР - 429;

Переславский городской округ - 378;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 353;

Гаврилов-Ямский МР – 279;

Рыбинский МР - 211;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 151;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 130;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 83;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР - 9.